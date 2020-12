Pas på: Falske 1000 kronesedler i omløb

Pas på. Der kan være falske 1000 kronesedler i omløb. To supermarkeder, et i henholdsvis Frederikssund og et i Ølstykke har søndag modtaget betaling ved kasserne i form af 1000 kronesedler, der efterfølgende viste sig at være falske.