Partier undres over EL's enegang

Frederikssund - 29. august 2019 kl. 06:21 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Blandt flere af forligspartierne bag trafikaftalen »Bedre og billigere kollektiv trafik« vækker det undren, at Enhedslisten tirsdag proklamerede, at man vil have transportminister Benny Engelbrecht (S) til at sætte byggeriet af Vinge Station på stand-by, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested begrunder ønsket med, at det ifølge oplysninger, han har fået fra Transportministeriet, bliver 1,4 millioner kroner dyrere at bygge stationen i Vinge, end man først havde regnet med.

Udbuddet af dele af Vinge centrum er nu igen i gang, efter byrådet i Frederikssund tidligere har besluttet at udbyde centrum, men i mindre skala, end visionen oprindeligt var.

Derfor er borgmester John Schmidt Andersen (V) bekymret over, hvilke konsekvenser, Enhedslistens udmelding kan få for den proces, og det forstår folketingsmedlem Rasmus Stoklund (S), der er valgt i Nordsjællands Storkreds, godt.

- Jeg er helt enig med borgmesteren. Det gør også mig bekymret, for det er helt afgørende, at der er stabilitet i sådan en proces, siger han og tilføjer:

- Jeg må sige, at jeg slet ikke havde set den komme. Jeg er både overrasket og skuffet over Enhedslisten, for jeg troede, vi var enige om vigtigheden af kollektiv trafik. For Vinge og for de nuværende beboere og dem, der har købt en grund, er det helt afgørende, at stationen bliver bygget, og det er klart min holdning, at stationen stadig skal bygges.

Også fra Radikale Venstres folketingsmedlem valgt i den nordsjællandske storkreds, Kristian Heegaard, lyder fortsat opbakning til projektet.

- Radikale Venstre bakker fortsat op om at frigive pengene til Vinge Station. Jeg finder det mærkværdigt, at Enhedslisten finder på det her nu, for normalt bakker de jo op om den grønne dagsorden, siger Kristian Heegaard.

Fra Venstres folketingsmedlem Hans Andersen lyder nu et ønske om, at transportministeren »skaber klarhed« om situationen.

- Jeg må sige, at jeg er rystet over Enhedslistens reaktion. 1,4 millioner kroner er selvfølgelig en sjat penge, men i forhold til et budget på 55 millioner kroner er det er jo helt ude af proportioner at trække i nødbremsen, siger Hans Andersen og fortæller, at han nu har stillet spørgsmål til transportministeren og bedt om en afklaring hurtigst muligt.

- Beboerne i Vinge og hele projektet omkring Vinge kan ikke være tjent med den usikkerhed, som Enhedslisten skaber. Derfor har jeg bedt ministeren bekræfte, at projektet fortsætter. Pengene er bevilliget i Finansudvalget, og udbuddet er i fuld gang, så jeg må sige, at jeg har en klar forventning til, at ministeren giver grønt lys, lyder det fra Hans Andersen.