Parkteatret er blevet egnsteater

Frederikssund - 02. september 2020

Slots- og Kulturstyrelsen har sagt ja til, at Parkteatret de næste fire år kan kalde sig et egnsteater. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Avisen kunne allerede i april fortælle, at politikerne i Frederikssund Byråd på et byrådsmøde i coronatiden havde sagt god for en egnsteateraftale, og at der nu udelukkede manglede den sidste statslige godkendelse, som mere var en formalitet.

Den er kommet nu med Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse af Parkteatret som nyt nordsjællandsk egnsteater.

Dermed kan borgere i Frederikssund Kommune se frem til endnu mere teater, der sætter fokus på de lokale historier.

Med aftalen har Frederikssund byråd valgt i perioden 2021 til 2024 at give et årligt tilskud til teatret for at støtte udbredelsen af teaterkunst i kommunen.

Det er Parkteatret selv, der har ansøgt byrådet om tilskud til at blive egnsteater, men det krævede en godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, som også bidrager økonomisk. Den godkendelse fik teatret tirsdag den 1. september 2020.

- Det glæder mig utroligt meget, at Parkteatret er blevet godkendt som egnsteater. Der er ingen tvivl om, at de med deres engagement og teaterglæde vil bidrage til kulturen i kommunen. Jeg er sikker på, at rigtig mange vil få glæde af de lokalt producerede forestillinger og mange opsøgende aktiviteter, som Parkteatret vil lave i Frederikssund Kommune. Det er kun fantasien, der sætter grænser, siger borgmester John Schmidt Andersen.

Vil bevæge publikum Som egnsteater kommer Parkteatret til at hedde Parkteatret - Frederikssund Kommunes egnsteater. Teatrets vision er at producere forestillinger og projekter, der inddrager borgerne i Frederikssund Kommune. Det skal ske ved at præsentere vedkommende forestillinger, der bevæger, udfordrer, inspirerer og giver publikum et håb og identitet.

Borgerne skal have mulighed for at møde et lokalt forankret teater, der taget udgangspunkt i livet i hele kommunen. Repertoiret skal bære præg af det omkringliggende samfund historier, som vil blive trukket ind i det kunstneriske rum og spejle sig i den virkelighed, vi lever i.

- Det er en fantastisk nyhed. Med et professionelt teatermiljø i kommunen kan vi både styrke den lokale forankring og give borgerne masser af teaterkultur, men det giver også muligheder for unge teatertalenter, der har lyst til at prøve kræfter med en professionel opsætning. Jeg tror virkelig på, at det her vil gavne kommunen på mange måder, siger Jesper Wittenburg (A), fomand for Fritids- og kulturudvalget..

I Parkteatret er glæden også stor over den nye udnævnelse som egnsteater.

- Vi glæder os til at spille forestillinger og vise alle i Frederikssund Kommune alt det, teater kan. Hele vores kommune er fuld af gode historier, dem vil vi puste liv i, så de siger noget til os, der lever her lige nu, siger Karen Nielsen, der er den ene af to ejere af Parkteatret.

At være egnsteater indebærer blandt andet, at teatret skal have hjemsted uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg Kommuner, samt at teatret skal være helt eller delvist finansieret af en eller flere kommuner.

Et egnsteater skal også være professionelt organiseret, og det skal have et fast spillested i lokalområdet. Dertil skal det bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø, teatret er forankret i, og det skal som minimum have to produktioner årligt.