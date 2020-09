Nordsjællands Politi fik anmeldelse om tyveri fra en Hyundai på Græse Bygade i Græse nord for Frederikssund onsdag. Foto: Kenn Thomsen

Parkeret bil ribbet for værdier

Der blev stjålet antenne, radio, smykker, et kørekort og forskellige reservedele til en bil, da en ukendt tyv brød ind i en parkeret Hyundai på Græse Bygade i Græse nord for Frederikssund, oplyser Nordsjællands Politi.

Det skete i tidsrummet mellem tirsdag aften klokken 18.00 og onsdag morgen klokken 05.30, hvor gerningsmanden knuste en rude for at skaffe sig adgang til bilen. Tyveriet blev anmeldt onsdag formiddag klokken 11.44, fremgår det i et uddrag af politiets døgnrapport.