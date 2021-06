Nu kan Frederikssund Egnsteater endelig lukke dørene op til deres første foretilling. Fru Strid - hvad vi gir, får vi retur. Foto: Frederikssund Egnsteater

Send til din ven. X Artiklen: Park: Første urpremiere som Egnsteater Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Park: Første urpremiere som Egnsteater

Kommunes Egnsteater åbner dørene for teatrets første urpremiere torsdag den 10. juni kl. 17.00 og 19.00

Frederikssund - 09. juni 2021 kl. 12:42 Kontakt redaktionen

Efter lang tids venten kan kommunens nye egnsteater endelig lukke dørene op for teatrets første forestilling Fru Strid - hvad vi gir, får vi retur. Forestillingen bygger på Mette Brahm Lauritsens billedbog Fru Strid og er for 3 til 9 årige og voksne.

Forestillingen handler om fru Strid, som med sit stridbare sind lægger sig ud med alle i den lille by, postbud, bager, købmand og ikke mindst børnene der driller hende, så snart de ser hende. En dag ender de med at køre hende helt omkuld på deres skateboards, så hun mister både hat og briller. Hun må nu gå til byens brillemand, som modsat alle andre i byen møder hende med venlighed. Han laver hende et par nye briller, og med ét ser hun omgivelserne på en helt ny måde, og hendes verden ændrer sig. Hun bliver venlig og omgængelig til stor forundring for hele byen. Hun bliver til Fru Blid.

Forestillingen handler om vigtigheden i at se hinanden og have respekt for hinanden. Den handler om, hvordan vi opfører os over for hinanden, og hvordan fordomsfuldhed kan erstattes af respekt.

Medvirkende: Musiker Henrik Andersen og skuespiller Karen Nielsen

Instruktør: Solveig Weinkouff

Scenograf: Filippa Berglund

Komponist: Henrik Andersen

Lysdesigner og tekniker: Sebastian Just

Dramaturg: Anja Ohlsen

Forlæg: Billedbog af Mette Brahm Lauritsen

Fru Strid spiller ud over premieren følgende dage og tidspunkter:

Fredag den 11. juni kl. 10.00

Lørdag den 12. juni kl. 11.00 og 14.00

Søndag den 13. juni kl. 11.00 og 14.00

Forestillingen handler om vigtigheden i at se hinanden og have respekt for hinanden. Den handler om, hvordan vi opfører os over for hinanden, og hvordan fordomsfuldhed kan erstattes af respekt