Påvirkede fartdjævle fik konfiskeret biler

Frederikssund - 31. marts 2021 kl. 10:42 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Tirsdag aften indløb der flere anmeldelser om, at to personbiler kørte hasarderet i Skibby, oplyser Nordsjællands Politi.

Politi blev sendt til området, hvor det lykkedes at få standset og kontrolleret de to køretøjer.

Her fik begge bilister, en henholdsvis 21-årig mand med ukendt adresse og en 18-årig mand fra en mindre by imellem Ringsted og Holbæk, både alkometeret og narkometeret til at slå ud.

De blev begge sigtet for dette og taget med for at få taget blodprøve, der skal fastslå i hvor høj grad, de har overtrådt loven.

Den 18-årige havde desuden ikke ret til at køre bil, og det blev han også sigtet for. Det var tredje gang på tre dage, at den 18-årige blev sigtet af politiet for at overtræde loven.

Søndag aften fandt en politipatrulje en moderat mængde hash, adskillige salgsposer og en digitalvægt i hans bil på en parkeringsplads ved Draaby Kirke i Jægerspris, og mandag aften blev han standset på Møllevej og sigtet for at køre bil uden førerret.

Begge biler blev beslaglagt af politiet med henblik på en egentlig konfiskation, oplyser Nordsjællands Politi i et uddrag af døgnrapporten.