Pårørende troppet talstærkt op i retten: Venter på tilståelsen

Sjældent har en retssag ved Retten i Hillerød afstedkommet så stor interesse, som tirsdag, hvor Thomas Gotthard er blevet fremstillet i et såkaldt indenretligt forhør med henblik på at afklare, om han senere på dagen kan ventes at tilstå at have dræbt hustruen Maria From Jakobsen.

Og hvor der tidligere på dagen var trangt i retslokalet, står det tirsdag eftermiddag klart, at der formentlig ikke er plads til alle, idet pårørende til den dræbte Maria From Jakobsen er dukket op i stort antal for at overvære den forventede tilståelsessag.

Således går betjente kort efter klokken 15 rundt på gangene med et afkrydsningsskema og fortæller blandt andet pårørende, hvem der er plads til, og hvem der i stedet må lytte til sagen fra et andet retslokale, hvor der er etableret lydforbindelse til retslokale 1.

Tilståelsessagen var berammet til at gå i gang klokken 15:00, men det indledende, indenretlige forhør er endnu ikke afsluttet, og derfor er det usikkert, hvornår retsmødet kan begynde.

Ved det indenretlige forhør blev dørene lukket, da Thomas Gotthard gennem sin forsvarer Jesper Storm Thygesen afviste at sige noget, såfremt presse og pårørende var til stede i retslokalet.