Påkørte kvinde og flygtede

Det kan koste en tur i brummen i op mod et år, hvis man flygter fra et færdselsuheld. Endnu mere, hvis der er tilskadekomne. Det var dog den risiko, en ukendt bilist tilsyneladende var villig til at løbe, da vedkommende onsdag eftermiddag flygted, efter at have påkørt en 38-årig kvindelig cyklist i en højresvingsulykke.