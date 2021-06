Det bliver igen i år muligt at komme gratis med færgen Columbus. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

På tur i sommerlandet: Udsigt til gratis færger igen

Frederikssund - 04. juni 2021 kl. 15:10 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

frederikssund Også denne sommer bliver det muligt at tage cyklen og hoppe gratis ombord - eller langt billigere end normalt - på de to lokale færger.

Det er en konsekvens af den såkaldte sommerpakke, der fredag er indgået en politisk aftale om på Christiansborg.

Pakken genindfører blandt andet sidste års succes med rejsepas og gratis færgetransport i danske farvande.

"Det bedste havde været at afskaffe restriktionerne. Men den her løsning er den næstbedste, og det er jeg ret godt tilfreds med," lyder det fra det lokalt valgte Folketingsmedlem Hans Andersen (V):

"Det betyder blandt andet, at man som cyklist eller gående kan komme gratis med færgen mellem Hammer Bakke og Orø og mellem Kulhuse og Sølager. Men vi har gjort det mere frit i år, så det bliver muligt for dem i stedet at vælge at sænke priserne markant i tre måneder eller gøre det helt gratis en måned. Samtidig er der også hjælp at hente for restauranter og hoteller uden for hovestaden, og der er tilskud til, at foreninger kan iværksætte aktiviteter. Så samlet set er jeg godt tilfreds," siger Hans Andersen til sn.dk.

Skolerne sommerferie

I skolernes sommerferie fra 27. juni til 9. august bliver det muligt at købe en slags dansk interrail-pas, så man kan rejse frit rundt med kollektiv transport i hele landet i otte dage. Passet skal skole 399 kr. for voksne og 200 kr. for børn på 12-15 år. De mindste kører gratis.

Samtidig afsættes der 75 mio. kr. til at gøre det gratis for både gående, cyklister og biler med handicapparkeringskort at sejle mellem danske havne og øer samt mellem Rønne og Ystad. Ordningen gælder fra juli til og med september, men det er operatøren af færgeruten, der beslutter, hvornår i perioden det skal være gratis.

Den hjælpende hånd fra statskassen betyder også, at restauranter over hele landet kan søge om et kontant tilskud på op til 35.000 kr. til at give kunderne rabat eller lave arrangementer, der kan lokke flere kunder til.

Pakken fordeler penge til en lang række initiativer, herunder foreningslivet, kulturområdet, børn, unge, ældre og udsatte grupper.

For eksempel får foreninger og aftenskoler hjælp til at skabe kultur- og idrætsaktiviteter for bl.a. børn og unge i løbet af sommeren, herunder sommerlejre, spejderaktiviteter eller undervisning.