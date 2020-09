En 20-årig mand fra Veksø forsøgte at flygte fra politiet i bil og til fods natten til søndag i Frederikssund. Men han blev indhentet og anholdt for spritkørsel. Foto: Kim Rasmussen

På flugt fra politiet: Kørte overfor rødt

En mandlig bilist havde tilsyneladende noget at skjule, da han natten til søndag forsøgte at flygte fra politiet i Frederikssund, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I et lyskryds kørte bilisten ifølge politiet overfor rødt, og på Mønten i Frederikssund efterlod han bilen og forsøgte at stikke af til fods, fortæller vagtchef Flemming Hansen, Nordsjællands Politi, som oplyser, at manden blev indhentet og anholdt klokken 00.45.

- Vi mistænker ham for at have drukket for meget, og han bliver sigtet. Men han vil ikke være med til at få foretaget en alkotest, så vi anholder ham og tager ham med til politigården i Helsingør, og der får han taget en blodprøve alligevel af en tilkaldt læge, forklarer vagtchefen.