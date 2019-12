Søren Weimann er glad for den store interesse for den nye e-sportsforening. Foto: Kim Rasmussen Foto: Kenn Thomsen

Overvældende antal tilmeldinger til E-sport

Frederikssund - 16. december 2019

Siden torsdag aften klokken 18 har man kunne melde sig på et E-sport hold hos Frederikssund E-sport, en helt ny forening i Frederikssund. Og tilmeldingerne har taget initiativtageren, Søren Weimann, med storm, fortæller han.

- Indenfor de første 25 minutter var der tikket 50 tilmeldinger til. Nu er vi oppe på 90, og det er næsten dobbelt så mange, som jeg have forventet at have på nuværende tidspunkt, fortæller han til Frederiksborg Amts Avis.

Det mest populære hold er indtil videre Fortnite, hvor der er hele 41 tilmeldinger. Det er så mange, at Søren Weimann og styregruppen har besluttet at opstarte to hold Fortnite. Et Fortnite Sport med fokus på konkurrence og et Fortnite Fun for spillere, der gerne vil spille med andre men ikke nødvendigvis konkurrence.

- Det hele handler faktisk om, at det er et meget nyt spil, hvorfor det er rigtig svært at finde trænere til det. De andre hold har det været overraskende nemt at finde holdledere og trænere, men Fortnite er lidt mere vanskeligt, fortæller Søren Weimann om beslutningen og uddyber, at er man over 15 år og mener, man har godt styr på spillet, så kan man altid prøve at skrive for at blive træner.

- Det handler ikke om, at man skal være den bedste spiller, men at man skal kende spillet og være god til at lære fra sig. Og vi er jo et team af holdledere og trænere, der gen vil hjælpe på vej, siger han.

Den 12. januar er der stiftende generalforsamling for foreningen og herefter er planen, at holdene hurtigst muligt startes op. Ligeledes fortæller initiativtageren, at hans håb er, at man meget hurtigt efter kan begynde at have nogle fællesarrangementer for alle spillere. For det er trods alt fællesskabet, der er noget af det vigtigste.

- Jeg tror, at den her sportsgren kan få fat i nogle drenge, der måske falder lidt udenfor ved de traditionelle sportsgrene, siger han od uddyber, at selvom der på Fortnite er ved at være godt fyldt, er der stadig pladser ved Counter Strike, League of Legends, Overwatch og Rainbow Six. Og måske endnu et spil efter sommerferien.

- Jeg har fået nogle henvendelser om Fifa, og det bliver måske til noget efter sommer. Og så vil vi også gerne have et hold, hvor det er et spil, der er flere piger, der godt kan lide at spille, siger han og uddyber, at det hele afhænger dels af, hvad de unge vil have og dels af, hvor man kan finde trænere.

Tilmelding til holdene kan ske på foreningens hjemmeside, www.frederikssundesport.dk. Er holdet fyldt, kommer man på venteliste.

På hjemmesiden er det også muligt at læse mere om de forskellige hold og indsende et forslag til hold-logo. Sidstnævnte skal ske inden 3. januar, og der stemmes om vinderen til generalforsamlingen 12. januar.