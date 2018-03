56 procent af borgerne i Frederikssund Kommune er overvægtige, viser ny undersøgelse. Foto: Kim Rasmussen

Overvægt stadig et stort problem

Frederikssund - 14. marts 2018 kl. 15:23 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

56 procent af borgerne i Frederikssund Kommune døjer med overvægt. Det viser tal fra Sundhedsprofilen, som har spurgt 1450 borgere i Frederikssund Kommune om deres sundhed, og den opgørelse overrasker formand for Frederikssund Kommunes Sundhedsudvalg, Susanne Bettina Jørgensen (S).

- Det er et landsfænomen, men jeg er overrasket over, at det står så galt til i Frederikssund, siger formanden til Frederiksborg Amts Avis.

Susanne Bettina Jørgensen erkender, at det kan svære svært som kommune at gøre noget ved problemet.

- Vi kan jo ikke diktere folks livsstil, men vi kan gøre en tidlig indsats for, at vores børn og unge får nogle sunde kost- og motionsvaner. Det skal ske allerede i daginstitutionerne og i folkeskolen. Vi arbejder allerede meget med det, men vi kan blive endnu bedre, siger hun.

Undersøgelsen, som sidst blev lavet i 2013, viser desuden, at flere borgere over 16 år er begyndt at ryge. Tallet ligger i dag på 17 procent.

- Det kommer bag på mig, at flere er begyndt at ryge, når man ser, hvor mange kampagner mod rygning, der kører. Igen handler det om at en tidlig indsats og om at forebygge, at unge begynder at ryge, siger Susanne Bettina Jørgensen, som dog kan glæde sig over, at undersøgelsen også peger på, at alkoholindtaget i Frederikssund Kommune er dalende.

Der er nemlig færre, der drikker mere end de 14 genstande for kvinder, 21 genstande for mænd, som Sundhedsstyrelsen anbefaler som maksimalt indtag per uge.