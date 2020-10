Der skete materiel skade på de to biler, men ingen personer kom til skade ved uheldet. Foto: presse-fotos.dk

Overså vigepligt og blev påkørt

To personer var fredag eftermiddag involveret i et færdselsuheld på Skibbyvej ved Hovedgaden. Uheldet skete klokken 15.36, da en 64-årig mandlig bilist fra Kirke Hyllinge holdt for ubetinget vigepligt på Hovedgaden i krydset ved Skibbyvej. Ad Skibbyvej kom en 18-årig kvinde ligeledes fra Kirke Hyllinge samtidig kørende med cirka 80 kilometer i timen.