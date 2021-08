Overraskende tæt på oprindelig plan: Vinge får flot passage over togskinner

Se billedserie En flot bro til de bløde trafikanter skal sno sig igennem Vinges grønne hjerte og hen over togskinnerne, så Vinge syd og Vinge nord som oprindelig tænkt hænger sammen. Illustration: Frederikssund Kommune

Frederikssund - 27. august 2021

Frederikssund har udarbejdet en ny plan for byen Vinge. Flot og grøn og tæt på den visionære plan, der led alskens kvaler for fire år siden.

Vinge får alligevel sit grønne hjerte i form af et bredt naturområde med et stisystem, der flot løber igennem den nye by fra syd til nord med en elegant bro og passage over S-togsskinnerne.

Sådan har Frederikssund Kommune og politikerne i Frederikssund Byråd udarbejdet og på et byrådsmøde onsdag vedtaget en ny udviklingsplan for Vinge.

Alle glade Den nye udviklingsplan er så grøn, at selv Enhedslistens repræsentant i Frederikssund Byråd, Pelle Andersen-Harild giver den sit grønne stempel.

Han har i mange år været arg modstander af det meste i Vinge, og at han på onsdagens byrådsmøde rejste sig op og gav den nye plan for Vinge sin anerkendelse, fik hovedparten af de øvrige politikere i byrådet til at tabe både næse, øre og mund.

Tabte kæben Jørgen Bech (V) undskyldte, at det havde larmet, da hans kæbe ramte bordet. Morten Skovgaard (V) drillede kærligt med, at Pelle Andersen-Harild er ved at blive blød på sine gamle dage.

Den nye udviklingsplan indeholder tre centrale elementer.

Flot bro Vinge skal have sit grønne hjerte i form af et bælte af natur med et stisystem igennem hele byen fra syd til nord hen over togskinnerne, så Vinge syd og Vinge nord bindes sammen som oprindelig tænkt.

I den oprindelige plan var det en særdeles visionær og flot platform over togskinnerne - tegnet af Henning Larsen Architects, der skulle binde syd og nord sammen omkring Vinge Station.

Moderne snit I den nye udviklingsplan er overgangen mellem syd og nord tegnet knapt så epokegørende, men flot og visionært som en bro i stil med dem, der de seneste år elegant er etableret flere på havnefront og i andre nye byområder i København.

Naturen får i det hele taget plads igen. Ud af Vinges samlede arealudlæg på 368 hektar planlægges de 42 hektar som natur.

Bæredygtigt byggeri Det andet element i den nye udviklingsplan er en fastholdelse af, at den nye by skal udvikles bymæssigt så bæredygtigt som oprindeligt tænkt.

Siden de oprindelige visioner brast, har der tegnet sig et billede af, at Vinge måtte tage til takke med at blive udviklet udelukkende på markedsvilkår - på de præmisser, som entreprenører og investorer satte.

Tager igen teten Men med den nye udviklingsplan tager kommunen og politikerne i byrådet igen teten og tør sætte dagsordenen grøn og bæredygtig.

Det tredje element i den nye udviklingsplan er en bestemmelse af i hvilken rækkefølge, Vinge skal udvikles og bebygges. Dog med den mulighed, at det kan ændre sig hen ad vejen.

Glad for plan Borgmester John Schmidt Andersen (V) er glad:

- Det har utroligt stor betydning for Vinge, at der nu er en langsigtet og opdateret plan for den videre udvikling. Derfor glæder det mig meget, at det er enigt byråd, der har vedtaget den nye udviklingsplan for Vinge.

Frederikssund oplever stor interesse fra markedet for at være med til at bygge i Vinge.

- Med planen kan vi nu lægge en køreplan for hvilke områder, der skal i udbud i næste runde. Og jeg ser frem til, at byrådet inden længe skal behandle sager om udbud af flere nye arealer i Vinge, siger John Schmidt Andersen.