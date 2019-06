En ny og sidste mulighed for en tur over Kronprinsesse Marys Bro til fods er nu dukket op. Foto: Steffen Mattrup Lund-Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Overraskelse: Ny mulighed for løbetur over broen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Overraskelse: Ny mulighed for løbetur over broen

Frederikssund - 26. juni 2019 kl. 12:47 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De første 7000 startnumre til Kronprinsesse Marys Bro-løbet blev revet væk på under et døgn, og da arrangørerne satte endnu 3000 numre til salg, blev disse revet væk på blot 45 minutter. For mange så udsigterne til en løbetur over broen lange ud, men nu melder en ny mulighed sig på banen.

Læs også: Mary løber ikke med på broen

Ganløse Tri-Center er gået sammen med Fjordforbindelsen, Vejdirektoratet og Frederikssund Kommune om at arrangere et sprint triatlon over og under broen søndag den 29. september. Et arrangement, der bliver den absolut sidste chance for en tur over broen, inden der åbnes for trafik mandag den 30. september.

Distancen bliver af en størrelse, hvor alle har mulighed for at være med, og løbet bliver sikkerhedscertificeret af Triatlon Danmark, Danmarks officielle triatlon forbund.

Sprinten vil foregå både under og på broen, hvor der vil være 20 kilometers cykling henover broen, 750 meters svøm under broen og fem kilometers løb, der altså bliver den absolut sidste chance for en tur til fods over broen.

Stævnet vil kun blive gennemført såfremt der er minimum 200 deltagere, og stævnelederen er spændt på at se, hvor stor interesse der vil være:

- Med det store ryk ind af deltagere til Broløbet om lørdagen den 28. september, bliver det interessant at se, om triatlon-sportens deltagere, og alle andre som ønsker at prøve kræfter med en triatlon, vil være med til at indvie Fjordforbindelsen med et triatlon-stævne. Det vil være så stort, at vi med triatlon-sporten kan bidrag til en festlig og folkelig indvielse i en forhåbentlig flot sensommer, lyder det.

Tilmelding kan ske via https://www.sportstiming.dk/event/6539.

Der er et begrænset antal pladser.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag den 27. juni.

relaterede artikler

Nu er det officielt: HKH Kronprinsesse Mary indvier broen af samme navn 25. juni 2019 kl. 08:31

I kø for at købe startnummer til broløb 20. juni 2019 kl. 12:33

Broløb får 3.000 ekstra pladser 11. juni 2019 kl. 16:00