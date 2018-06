Over 900 mennesker til grundlovsmøde

Høj sol, politiske taler og fest for grundloven fik folk til at strømme til Metalskolen i Jørlunde ved Slangerup, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Der var kø til at få en tur med hestevogn i de grønne omgivelser. Børnene kunne bage snobrød over grill - eller sætte deres voksne til det. De kunne springe rundt i hoppeborg og få malet tigerstriber i ansigtet.

Metalskolens direktør Morten Madsen glædede sig over det store fremmøde, som han gættede på kunne tælles til mere end 900 voksne og børn, formentlig over 100 mere end sidste år.

- Der er mange, der godt kan lide den kombination af at lytte til politik og så kunne have sine børn eller børnebørn med. Når man snakker med folk, kan man høre, at det er blevet en tradition at komme her Grundlovsdag i mange familier. Ikke bare medlemmer af Dansk Metal, men også mange fra nærområdet. Det er dejligt, sagde Morten Madsen til Frederiksborg Amts Avis.