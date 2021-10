Organisation booster det lokale handelsliv

Udover de cirka 20 pct. som har sagt ja til at modtage hjælp, har flere også ønsket at deltage i Erhvervshus Hovedstadens workshop omkring SoMe og digital markedsføring.

Et godt samarbejde

"Frederikssund Erhverv har virkelig ønsket at gøre noget for deres by, og de har gjort et godt forarbejde. Mange af de handlende var forberedte på, at vi kom forbi. Vi oplever også, at der er et godt samarbejde på tværs af butikkerne i byen.

Det er noget som er meget forskelligt fra by til by. Men i Frederikssund er der en vilje til at samarbejde på tværs, og en forståelse for, at hvis vi hjælper hinanden, er vi stærkere som by og står bedre i forhold til at overleve."