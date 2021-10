Niki Hou Bagge, kandidat for Forenet Frederikssund til kommunevalget i Frederikssund 2021. Foto: Maj-Britt Holm

Opstilling til byrådet startede som eksperiment

Frederikssund - 22. oktober 2021 kl. 05:06 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

42-årige Niki Hou Bagge er født og vokset op i Jægerspris, og har boet i hele sit liv i det, der nu er Frederikssund Kommune, på nær de unge år, hvor han rejste væk, blandt andet for at uddanne sig til lærer.

I 2009 vendte Niki Hou Bagge tilbage til området og slog sig ned i Græse Bakkeby sammen med sin kæreste, som han har to børn på 10 og 14 år sammen med, og nu stiller han for første gang op til kommunevalget i Frederikssund Kommune som eneste kandidat på sin egen liste "Forenet Frederikssund", der får bogstavbetegnelsen H på stemmesedlen.

- Det startede som et eksperiment sammen med mine elever i 8. klasse på den folkeskole i Vanløse, hvor jeg arbejder. Jeg syntes, det kunne være fedt sammen med eleverne at se, hvad det indebærer at stille op til kommunevalg, og hvor langt man kan nå uden at gøre voldsomt meget ud af det. Jeg har taget de papirer med, som jeg skulle udfylde, og vist dem. Det engagerer eleverne på en helt anden måde end bare at læse om det i en bog, fortæller Niki Hou Bagge, der er lærer i samfundsfag og matematik, og som også tager sine elever med i både Folketinget og i retten for at give dem et billede af, hvordan vores demokrati og retssystem fungerer.

Nej tak til valgplakater I undervisningen har han brugt sin hjemkommune Frederikssund som eksempel til at forklare eleverne om befolkningstal, byrådets sammensætning, og hvad lokalpolitikere kan bestemme.

- Eleverne er ret begejstrede og ville lave valgplakater for mig. Men det har jeg frabedt mig, smiler kandidaten, der erkender, at en lidt tilbagetrukket rolle i valgkampen kan gøre det svært at få de op imod 1100 stemmer, som formentlig skal til for at blive valgt.

Aktiv i foreningslivet På hjemmebane er Niki Hou Bagge aktiv i foreningslivet, hvor han skriver til fodboldklubben FIK's hjemmeside, og passer dommerbord, når Fjordbold spiller futsal. Han har engang siddet ved dommerbordet i Jægerspris Underducks, hvor datteren også siden har spillet, og han var med til at arrangere og optræde som speaker ved Europafestival i 2012, hvor hundredevis af indbyggere fra et par håndfulde europæiske lande kom til Frederikssund for at udveksle kultur og dyste i sportsgrene imod hinanden.

Det var heller ikke et problem for ham at samle 25 stillere, som det kræves for at få lov til at stille op til kommunalvalg.

- Jeg tog stillerlisten med til min søns fodboldtræning. Ud af 35 stillere er de 30 forældre til børn i Frederikssund Forenede Boldklubber, mens de øvrige er vores nabo og mine svigerforældre og forældre, beretter han.

Alle med i fællesskabet Allerede for fire år siden havde Niki Hou Bagge en trang til at blive byrådskandidat. Men han kom for sent i gang og havde heller ikke en idé om, hvilket parti det skulle være for.

- En af de ting, jeg har hørt meget, efter jeg flyttede tilbage efter kommunesammenlægningen, er, at så er der nogle fra Jægerspris, der beklager sig og føler sig forfordelt i forhold til dem i Frederikssund, mens nogle Skibby synes, at dem i Slangerup får mest. Det er ærgerligt, at ikke alle føler sig som en del af samme kommune, siger byrådskandidaten, der peger på, at utilfredsheden for eksempel handler om tilskud til svømmeklubber, nye cykelstier og kulturaktiviteter. Men alle indbyggere bør opleve sig som en del af fællesskabet, mener Niki Hou Bagge. Det er derfor, han kalder sin liste for "Forenet Frederikssund".

Ingen færdige løsninger Han har dog ikke en færdig opskrift på, hvad politikere skal gøre for at ændre ved negative følelser i nogle bysamfund.

- Jeg kommer ikke med alle mulige løsninger. Jeg har ikke en kinamands chance for at vide alt på forhånd. Men jeg har en idé om, at jeg vil sætte mig ind i tingene først, og jeg er mere frit stillet, fordi jeg ikke er med i et parti, påpeger han, der heller ikke har lagt sig fast på, hvem han eventuelt vil pege på som borgmester, og som i øvrigt altid forholder sig neutral overfor sine store elever, som kun får at vide, at "han stemmer på alt mellem SF og Venstre".