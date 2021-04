Se billedserie Duoen Opsang ved Sara Futtrup og Anna Kruse besøgte onsdag plejehjemmet Pedershave i Frederikssund for at sprede glæde og godt humør blandt beboerne, der har levet isoleret fra omverdenen i lang tid. Foto: Privat

Opsang til plejehjemsbeboere: Det gælder om at sprede musik og glæde

Frederikssund - 22. april 2021 kl. 19:39 Kontakt redaktionen

Det kan lyde barsk at give en opsang til beboere på et plejehjem. Men det var faktisk duoen Opsang, der onsdag besøgte omsorgscentret Pedershave i Frederikssund for at give dem en oplevelse i form af en udekoncert i det solbeskinnede forårsvejr.

Med musik og fællesang forsøgte duoen at sprede glæde og godt humør blandt beboerne, der i lang tid har levet isoleret fra omverdenen, oplyser Opsang i en pressemeddelelse.

Opsang gennemførte sidste år flere fællessangskoncerter på plejehjem og aktivitetscentre, og en donation fra TrygFonden har gjort det muligt for duoen nu at komme ud og skabe nogle glædesfyldte og mindeværdige oplevelser for endnu flere ældre.

- Efter lang tid med restriktioner og begrænsninger trænger vi alle mere end nogensinde til at fejre livet. I duoen Opsang synger vi mest kendte fællessange, der skaber liv, nærvær, kontakt og vækker minder hos de ældre, vi besøger. Poesien stimulerer sindet, og sang er så sundt for kroppen og åndedrættet, lyder det i pressemeddelelsen fra Sara Futtrup, der sammen med Anna Kruse udgør duoen Opsang.

Ifølge duoen blev det til en dejlig stemningsrig og livsbekræftende udekoncert, hvor der blev lyttet, nynnet og sunget med fra alle sider.

Donationen fra TrygFonden, der arbejder for at give alle en plads i et positivt fællesskab, lyder på 158.640 kroner og rækker til yderligere 30 koncerter rundt omkring på Sjælland og Lolland-Falster.