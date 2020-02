Frederikssund Kommunes borgmester John Schmidt Andersen retter nu henvendelse på vegne af Frederikssund Byråd til social- og indenrigsminister Astrid Kragh (S) med kopi til finansminister Nicolai Wammen (S) for at gøre opmærksom på, at udspillet til en ny udligning mellem kommunerne vil ramme skævt. Foto: Allan Nørregaard

Byråd i opråb til regeringen: Reform rammer skævt

Frederikssund - 11. februar 2020

Det virker ikke rimeligt, at regeringen er kommet frem til, at Frederikssund Kommune skal bidrage med 45 millioner kroner ekstra om året i udligning, når kommunen har både lavere befolkningsvækst, lavere beskatningsgrundlag og højere skatteprocent end en række andre kommuner, der står til at få mere via udligningen fremover.

Sådan skriver Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V) på vegne af hele byrådet til social- og indenrigsminister Astrid Kragh (S) med kopi til finansminister Nicolai Wammen (S) i et forsøg på at få regeringen til at gentænke sit udligningsforslag, der, hvis det bliver vedtaget i sin nuværende form, vil koste Frederikssund cirka 45 millioner kroner ekstra om året - eller omkring 1000 kroner for hver af kommunens borgere.

- Det er en meget besværlig opgave at forklare vores borgere, at vi nu skal aflevere endnu flere penge til kommuner, der på disse parametre klarer sig bedre end os, lyder det i brevet, som er holdt i en afdæmpet og sober tone.

Borgerne i Frederikssund Kommune betaler 25,8 procent i skat - den højeste i hovedstadsområdet og mere end 1,6 procentpoint over gennemsnittet. Beskatningsgrundlaget, altså hvad borgerne tjener, er i den laveste tredjedel i hovedstadsområdet. Og befolkningstallet er siden 2007 steget med 0,26 procent om året, hvilket er lavt i forhold til mange andre kommuner i hovedstadsområdet.

- Vi kan konstatere, at en række kommuner, der er bedre stillet end os på ovennævnte parametre, står til at modtage flere penge med reformen, mens Frederikssund Kommune står til et stort minus, hvilket naturligvis giver anledning til stor undren og utilfredshed, skriver John Schmidt Andersen.

Frederikssund Kommune bidrager pt. med netto cirka 100 millioner kroner udligningssystemet, nemlig cirka 190 millioner kroner til landsudligningen, mens kommunen senest har modtaget cirka 90 milioner kroner fra hovedstadsudligningen.

I brevet forklarer borgmesteren, at Frederikssund Kommune er atypisk i forhold til mange andre hovedstadskommuner, idet kommunen geografisk er stor med både by og land og med ganske andre grundvilkår end mange andre hovedstadskommuner.

- Således kan langt hovedparten af vores nuværende tilskud fra hovedstadsudligningen henføres til et lavere skattegrundlag. Derfor er det særligt bekymrende for os, at regeringen foreslår hovedstadsudligningen fjernet, lyder det i brevet, hvor han også nævner, at forslaget om at reducere udlændingepuljen og i udligningen af selskabsskat vil bidrage til at stille Frederikssund Kommune markant dårligere end i dag.

Baseret på de store forskelle på kommunerne i hovedstadsområdet er det vanskeligt ifølge John Schmidt Andersen at se begrundelsen for at fjerne hovedstadsudligningen.

- Hovedstadsudligningen er en nødvendighed for en fælles vækst og et anstændigt serviceniveau. Samtidig er det - på baggrund af det indtil nu fremlagte materiale - stadig vanskeligt for os at forstå parametrene bag regeringens udspil til udligningsreform, skriver han.

Ifølge borgmesteren går Frederikssund Byråd grundlæggende ind for ideen om udligning.

- Og vi bidrager gerne. Men vi forventer også, at en ny reform af udligningssystemet bliver baseret på sagligt og fagligt objektive kriterier og bedst opnåelig udligning, så Danmark og hovedstadsområdet ikke skævvrides yderligere. Og vi forudsætter også, at der i forbindelse med en udligningsreform tilføres kommunerne tilstrækkeligt med økonomiske midler til, at velfærden kan sikres, fastslår han i brevet til social- og indenrigsminister Astrid Kragh.