- Reformen vil komme til at medføre skattestigninger, og her rammes de lave indkomster hårdest. Er det virkelig det, der skal blive resultatet af en reform, skriver Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V) i en appel til de nordsjællandske folketingsmedlemmer om at arbejde for at få ændret regeringens udspil til en ny udligning mellem kommunerne. Foto: Allan Nørregaard

Opråb til folketingsmedlemmer: Ny udligning vil koste familier dyrt

Det skriver Frederikssund Kommunes borgmester John Schmidt Andersen (V) i et brev til nordsjællandske folketingsmedlemmer, som han indtrængende beder om at arbejde for at ændre udspillet, som det ligger pt., for at undgå skatteforhøjelser og forringelser af velfærden som en uundgåelig konsekvens.

- I Frederikssund skiller vi os blandt andet ud fra de øvrige ved at have et lavere beskatningsgrundlag end gennemsnittet. Derfor er det afgørende for et fair system, at vi bevarer en egentlig udligning i hovedstadsområdet. I regeringens udspil skal Frederikssund Kommune betale mere, mens andre kommuner i hovedstadsområdet, der har bedre beskatningsgrundlag, større befolkningstilvækst og lavere skatteprocent end vi har, står til at modtage flere penge! Denne indlysende urimelighed kan udjævnes, hvis vi bevarer hovedstadsudligningen. Ellers bliver det meget vanskeligt at forklare vores borgere, at vi skal aflevere penge til kommuner, der er bedre stillet end os, med det resultat, at vi selv skal spare eller sætte skatten op, skriver John Schmidt Andersen.