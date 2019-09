Peter von der Hude bor i Vinge, hvor han er glad for at bo, men er skuffet over, at projektet ikke er nået videre. Foto: Maj-Britt Holm

Send til din ven. X Artiklen: Opråb fra Vinge-borger: Drop drømmeprojekterne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opråb fra Vinge-borger: Drop drømmeprojekterne

Frederikssund - 05. september 2019 kl. 15:40 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Glem alt om at presse detaljerede lokalplaner ned i halsen på investorer. Få rettet henvendelse til dem, som har succes med at bygge for eksempel Lind & Risør, Milton Huse, Huscompagniet eller andre dygtige udviklere. Vend jer mod den boligform, som folk ønsker at bo i, og glem alt om illusioner og politiske drømmeprojekter. Nu kræver det overlevelse og handling.

Sådan lyder et bekymret opråb fra Peter von der Hude, som bor i Vinge med sin familie, i et åbent brev til byrådet i Frederikssund Kommune, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Brevet har han sendt til byrådet, efter det tirsdag stod klart, at der ikke er kommet et eneste bud på de byggeretter i Vinge Centrum, som kommunen netop har haft på markedet.

De manglende bud på byggeretter medførte, at byrådet onsdag satte sig sammen ved et ekstraordinært byrådsmøde, hvor et bredt flertal besluttede at fortsætte med at prøve at finde investorer, men igen i mindre skala end oprindeligt tænkt.

- Vi vil bede forvaltningen om at gå i dialog med tre-fire firmaer, der havde tilkendegivet, at de ville byde på Vinge, for at høre, hvad det er, der gør, at de ikke har budt på det. Ud fra det skal forvaltningen forsøge at skrue nogle nye forslag til udbud sammen, som vi kan tage stilling til på et ekstraordinært byrådsmøde om en uge. Jeg har virkelig en tro og et håb om, at vi kan få sendt et udbud af sted, så vi kan få nogle bud, lød det onsdag fra borgmester John Schmidt Andersen (V).

I sit brev til byrådet understreger Peter von der Hude, at han synes, Vinge er et fantastisk sted at bo, men det rokker ikke ved, at han, selv om han anerkender, at man fra politisk hold gør et stort arbejde for at få projektet skudt rigtigt i gang, er skuffet over de foreløbige resultater.

- Skuffelsen naturligvis også stor, når kommunen ikke formår at komme i mål med Vinge. Skal vi være helt ærlige, så har kommunen fået den ene »julegave« efter den anden i form af en station og ikke mindst gang på gang politisk opbakning til etableringen fra politisk hold på Christiansborg. Derfor er skuffelsen også enorm, når kommunen ikke formår at forvalte det store ansvar overfor borgerne i Vinge og kommunen generelt, skriver han.

Fra borgmesteren lyder da også en stor forståelse for, at man som borger i Vinge er skuffet. Det er borgmesteren nemlig også selv.

- For 14 dage siden var jeg i personlig kontakt med en potentiel byder, som gav udtryk for, at man ville komme med et bud. Hvorfor det ikke skete, ved jeg ikke, så jeg er da også enormt skuffet over situationen, præcis som mange i Vinge nok er det, siger borgmesteren.

Ifølge borgmesteren kan årsagen til de manglende bud på byggeretterne i Vinge dog være byrådets store ambitioner, idet det seneste offentlige udbud, som varede fra den 15. maj i år til den 2. september, indebar en forpligtelse til at lave en ny helhedsplan for Vinge Centrum, som politikerne siden skulle godkende, og med byggeri i mindst tre etager.

- Noget tyder på, at udbuddet var for stor en »klump«. Markedet har åbenbart vendt sig så meget på det seneste. Men der er stadig stor interesse for boligbyggeri, og det kan være, at det ender med, at vi i første omgang udbyder byggeretter til tæt-lav, for eksempel rækkehuse i to etager, tæt på stationen, men nogle hundrede meter derfra, forklarede John Schmidt Andersen med henvisning til et areal mellem jernbanen og det bebyggede Deltakvarter, som er Vinges første boligområde, efter onsdagens ekstraordinære byrådsmøde.