Både Nordsjællands Politi og Frederikssund Kommune opfordrer børn og unge til at gå to og to, hvis de er utrygge oven på, at en 13-årige pige blev blufærdighedskrænket på vej til skole, og der har været flere episoder med mistænkelig adfærd ved daginstitutioner i byen. Foto: Maj-Britt Holm

Send til din ven. X Artiklen: Opfordring: En god idé at gå to og to Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opfordring: En god idé at gå to og to

Frederikssund - 17. september 2020 kl. 18:39 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en god idé, at børn og unge går to og to i det næste stykke tid, hvis de er utrygge oven på en episode, hvor en 13-årig pige blev udsat for blufærdighedkrænkelse af en yngre mand torsdag morgen på vej til skole i Frederikssund.

Sådan lyder det fra både SSP og EXIT koordinator Jacob Jørgensen, Frederikssund Kommune, og pressemedarbejder Henriette Døssing, Nordsjællands Politi, på baggrund af blufærdighedskrænkelsen, de ser med stor alvor på. Den er sket i kølvandet på tre andre episoder i den seneste uge, hvor mænd har udvist mistænkelig adfærd ved børnehaver i Frederikssund.

Jacob Jørgensen opfordrer forældrene til at tage en snak med deres børn og unge hjemme i familien om episoderne, så de bliver rustet til at tackle situationen og får ro på.

Henriette Døssing fra Nordsjællands Politi mener også, det er en god idé at tale med børn og unge om, hvad de kan gøre, hvis de selv kommer ud for noget tilsvarende:

- Hvis man oplever voksne, der tager fat i én, eller rører ved én på en måde, der vækker ubehag, eller tilbyder én slik eller at man må komme med hjem og se en kanin eller kattekillinger. Så skal man skynde sig væk og finde en voksen, man stoler på. Det kan være en lærer, en pædagog eller ens forældre. De skal nok sørge for at fortælle videre til politiet, hvad der er sket. Det er de voksnes ansvar, siger Henriette Døssing.