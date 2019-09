Det var planen, at der til oktober skulle stå en telemast her på Solsortevænget i Vellerup Sommerby, men da TT-Netværk ikke fik påbegyndt byggeriet før landzonetilladelsen udløb, er projektet sat i bero. Foto: Ea Lykke Schausen

Opførelse af længe ventet telemast i landsby udskudt

Frederikssund - 19. september 2019 kl. 05:27 Af Ea Lykke Schausen

Byggeriet af en længe ventet telemast, der skulle stå klar 4. oktober i Vellerup Sommerby, er blevet udsat indtil videre. Det skyldes, at Frederikssund Kommune har vurderet, at bygherren, TT-Netværket, et infrastrukturselskab ejet af Telia og Telenor, ikke fik startet byggeriet, inden landzonetilladelsen udløb, fortæller pressechef hos Telia, Mads Houe.

- Vi vurderede selv, at vi var påbegyndt projektet tilbage i juni, hvor vi lavede geotekniske undersøgelser, bestilte materialer og havde entreprenører ude, men her er kommunen og juraen ikke med os. Man skal være i gang med at støbe et fundament eller grave, og det vil vi huske til en anden gang og for nu tage til os og sætte projektet i garagen, indtil vi får en ny landzonetilladelse, siger pressechefen.

Afdelingsleder hos Byg og Miljø i Frederikssund Kommune, Jonas Roest Petersen, fortæller dog, at det ikke er bare sådan lige at få en ny landzonetilladelse, da man ikke kan forlænge den, når den er udløbet.

En ny tilladelse skal nemlig igennem en høringsperiode på 14 dage, før kommunen kan tage stilling til det, og herefter er der risiko for, sagen ankes til planklagenævnet, ligesom det skete for fire år siden, da landzonetilladelsen blev søgt i første omgang.

Sker dette, kan det betyde, at der reelt først foreligger en afgørelse og mulig tilladelse om op mod et halvt år, da gennemsnitsbehandlingstiden hos Planklagenævnet er lidt over fire måneder. Derudover tager det mellem tre og fem måneder at opføre masten, hvilket betyder, der kan gå næsten et år, før der igen er udsigt til en telemast i sommerbyen, der desuden forventes at kunne forbedre signalet for husstande i de nærliggende byer også.

- Men vi håber selvfølgelig ikke, det bliver problematisk at få en ny landzonetilladelse, for vi vil rigtig gerne hjælpe vores kunder i området med at få bedre dækning, lyder det afsluttende fra Mads Houe.

