Onsdag er busskæbnens dag

Frederikssund - 07. september 2021

Landsbyborgere holder vejret. Onsdag afgøres det, om de får deres bus til omverdenen tilbage.

Når medlemmer af Teknisk Udvalg i Frederikssund mødes onsdag morgen, skal de som et de første punkter på dagsordenen beslutte hvilke busforbindelser, kommunen skal have i 2022.

Der er kun lagt op til ganske få ændringer i forhold til tidligere, men for en række borgere i Kyndby Huse er onsdagens beslutning vigtig.

Isolerede De har følt sig isolerede og svigtet af kommunen, efter Frederikssund Kommune for halvandet år siden sparede bussen til deres landsby væk.

I halvandet år har de kæmpet for at få deres faste busforbindelse i form af linje 315 tilbage, og hvorvidt linje 315 igen skal til at køre de sidste tre kilometer fra Kyndby til Kyndby Huse som en del af sin faste rute, er et af de centrale spørgsmål, som medlemmerne af Teknisk Udvalg skal beslutte onsdag.

To muligheder Ifølge mødedagsordenen har politikerne to muligheder. De kan vælge at øge den vifte af alternative transporttilbud, som kommunen iværksatte som en ny løsning for borgerne i Kyndby Huse, da den faste busforbindelse blev sparet væk. Her er det blandt andet blevet muligt at benytte skolebussen, og en kommunebus er sat ind som en »indkøbsrute« med et par ture på hverdage til Jægerspris.

Ifølge oplægget til mødet kan politikerne overveje at opprioritere denne »indkøbsrute« til også at køre i weekenderne. Det vil koste 550.000 kroner om året, lyder skønnet.

Linje 315 Men politikerne kan også vælge at lade borgerne i Kyndby Huse få deres faste busforbindelse tilbage. Det er den løsning, borgerne i Kyndby Huse argumenterer for.

Det vil kræve, at linje 315 får en ny køreplan, og Movia har skitseret en rute til Frederikssund via Dalby Huse og Jægerspris. Ifølge Movia vil den løsning koste kommunen omkring 2,5 millioner kroner per år.

Erstatter kommunebus Helt problemfri er den løsning dog ikke. For den indbefatter også, at kommunebussen med »indkøbsruten« sløjfes.

Det vil få betydning for at borgere og sommerhusejere i Dalby Huse. Indkøbsruten har nemlig flere stoppesteder i Dalby Huse, mens linje 315 med sin nye rute kun vil få ét stoppested i udkanten af Dalby Huse.