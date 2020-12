Sofie Katrine Bak Thomsen og Mathilde Caroline Gravlund Skaarup sammen med underviser Steffen Qvist Rosenkjær. Foto: U/Nord

Send til din ven. X Artiklen: Online brobygning gjorde elever klogere på studievalg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Online brobygning gjorde elever klogere på studievalg

Netop inden statsminister Mette Frederiksen sendte mange af landets skoleelever hjem til online undervisning, nåede Frederikssund Handelsgymnasium at afholde online brobygning for en række af kommunens folkeskoler

Frederikssund - 12. december 2020 kl. 15:41 Kontakt redaktionen

Tidligere på året blev brobygning aflyst på grund af COVID-19, og derfor valgte man på Frederikssund Handelsgymnasium at give sig i kast med et nyt brobygningskoncept.

"Der er ikke lang tid til, at folkeskoleeleverne skal tage en beslutning, om hvilken uddannelse de skal vælge. Der er i forvejen mange unge som synes, det er et stort og vigtigt valg - og det er ikke blevet nemmere for dem nu, hvor brobygning og øvrige aktiviteter på ungdomsuddannelserne er aflyst. Derfor synes vi, det er vigtigt at bidrage til at vejlede de unge så godt som muligt, så de har en god chance for at ramme plet første gang i deres ungdomsuddannelsesvalg", lyder det fra rektor Heidi Post Dam i en pressemeddelelse.

Den virtuelle brobygning foregik således over to halve dage, hvor folkeskoleeleverne over Microsoft Teams fik oplæg fra både elever og undervisere på HHX-uddannelsen. Folkeskoleeleverne skulle også løse mindre opgaver undervejs - alt sammen for at give dem et indblik i hverdagen, undervisningen og studielivet på HHX.

Ud fra en lille undersøgelse, som de efterfølgende lavede på handelsgymnasiet, var online brobygningsforløbet en succes.

I undersøgelsen svarer 100% at de har fået et bedre indblik i HHX, og i fagene på uddannelsen og i kommentarerne fremhæver flere, at det var godt at få informationerne direkte fra eleverne, og at lærerne var engagerede - én elev skriver at "man lærte meget om fagene. Det var nemt at spørge om ting, og det var godt, der kom nogle fra skolen".

pressemeddelelse