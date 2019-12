Områdebetjent ser optimistisk på fremtiden

- Det havde vi alle sammen. Man flyttede rigtig mange, vi var vel 65 her på stationen, der alle havde lokalkendskab og tilknytning til området, og det er klart, at når man nedlægger en station og deler politifolkene ud, som man gjorde med omstruktureringen, så giver det en masse frustrationer følelsesmæssigt - men nok også mest følelsesmæssigt. Vi er ikke blevet ladt i stikken, og resultatet er ikke så ringe. Jeg er overrasket over, at det er gået så godt, siger områdebetjenten.

- Jeg er rigtig heldig, for jeg har fået en fordel af den nye struktur. Jeg har kun et område mod tre før. I gamle dage var det sværere for mig at få allokeret kræfter hen i et område, for alle havde jo deres opgaver. Nu kører vi teams i forebyggelsesafdelingen. Når jeg har et problem, sker der noget på Heimdalsvej eller et andet sted, så har vi nogle, vi kan trække på. Det er meget, meget mere fleksibelt. Samtidig har vi helt klart fordel af, at vi har hunde og færdsel her. De kører gennem byen og har antenner ude, hvis der bliver danset på klaveret. Det betyder, at vi har fået rigtig mange ekstra øjne på gaden, og når jeg taler med borgere privat og i tjeneste, så føler de, at de ser mere politi end før, siger han.