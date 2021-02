En 35-årig mand blev i oktober knivoverfaldet tæt ved et shoppingcenter. Nu er retssagen om hændelsen begyndt. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Offer for voldsomt knivoverfald: "Jeg var sikker på, de ville slå mig ihjel" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Offer for voldsomt knivoverfald: "Jeg var sikker på, de ville slå mig ihjel"

Fire unge mænd er ved Retten i Hillerød tiltalt for to grove overfald ved shoppingcenter. Det ene offer afgav på sagens første retsdag forklaring.

Frederikssund - 18. februar 2021 kl. 20:00 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Det var en tydeligt berørt 35-årig mand, der torsdag indtog vidneskranken ved Retten i Hillerød, hvor han skulle afgive forklaring om de skæbnesvangre minutter en tidlig oktober-eftermiddag i 2020, hvor tre unge mænd angiveligt overfaldt ham og stak ham adskillige gange med kniv, efter han havde taget dem i at stjæle hans cykel.

"På et tidspunkt kunne jeg ikke trække vejret. Det sortnede for mine øjne. Jeg var sikker på, de ville slå mig ihjel," berettede den 35-årige blandt andet og uddybede, at den ene af de tre tiltalte på et tidspunkt havde taget fat i nakken på ham på en måde, der fik ham til at frygte, at han ville brække halsen på ham, mens de to andre havde tildelt ham adskillige spark og slag og på et tidspunkt stukket ham op mod syv gange med kniv på kroppen.

Gjorde ingen modstand Den 35-årige fortalte, at da han opdagede de tre tiltalte samt en fjerde, der var under den kriminelle lavalder på tidspunktet, havde han kontaktet dem og spurgt dem, hvor de havde gjort af hans cykel.

"Jeg vidste, de havde stjålet den. Jeg så dem gå med den. Men da jeg konfronterede dem, benægtede de og blev truende," beskrev han og uddybede, at for at undgå en konfrontation, vendte han ryggen til dem, tog sin sorte telefon frem og ville ringe til politiet.

Så langt nåede han dog ikke, før de tiltalte tyede til vold, fortalte han. Og grundet en gammel rygskade, der gjorde ham ude af stand til at rejse sig, efter han faldt, lod han slagene falde uden at gøre modstand.

"Jeg rørte dem på intet tidspunkt. Jeg lå bare der og kunne høre og mærke, hvordan de slog og sparkede mig," beskrev han.

Offer slog først Det var dog ikke en forklaring, de tre tiltalte var enige i. De beskrev derimod, hvordan den 35-årige havde været truende overfor dem fra start af, og at det var ham, og ikke dem, der havde slået først.

"Han slog først. Og for at beskytte mig selv slog jeg igen. Og så opdagede jeg, han havde en sort, skarp ting," fortalte den ene af de tre tiltalte blandt andet og insinuerede dermed, at det ikke var en telefon, men en kniv, den 35-årige forurettede havde i hånden.

Lignende var de to andres forklaringer. De berettede ligeledes om en sort, skarp genstand i den 35-åriges besiddelse, og beskrev, hvordan han blandt andet havde truet dem med at slå dem ihjel og skyde dem.

"Jeg spørger ham flere gange, om vi ikke kan snakke om det. Det vil han ikke. Så han begynder at slå, og det går jo ikke, så jeg giver igen," fortalte en anden af de tiltalte og uddybede, at mens han sagtens kunne erkende, at de havde været oppe at slås, havde det bestemt ikke været et overfald.

"Han var meget større og stærkere end os. Og så havde han den her sorte ting i hånden. Jeg tænkte ikke over, vi var fire mod en. Det hele gik så stærkt," forklarede han videre.

Flere sider af historien

Hvem, domsmandsretten tror på, vil tiden vise. Sagen er sat til at vare i alt fem dage, og de kommende dage skal en lang række vidner kaste lys over, hvad der præcis skete den kolde vinterdag for godt fire måneder siden, foruden at finde ud af, hvad der skete godt en måned forinden knivoverfaldet, hvor to af de tre tiltalte, sammen med en fjerde tiltalt, står tiltalt for at have overfaldet en anden mand ved Sillebroen Shoppingcenter. Her er de tiltalt for at have overdænget ham med slag og spark i både ansigt og på kroppen, ligesom de trampede på ham.

Foruden de grove overfald, omfatter anklageskriftet også flere andre tiltaler for blandt andet ulovlig våbenbesiddelse, tyveri og hærværk.

Sagen er sat til at vare fem dage med domsafsigelse 9. marts.

relaterede artikler

Cykeltyve fængslet for at knivstikke cykelejer 13. oktober 2020 kl. 16:32