Den nye gydebanke for ørreder kommer til at ligge tæt på bycentrum langs stisystemet ved Hauge Møllegård i Slangerup.

Ørredvuggestue på vej midt i Slangerup By

200 meter af Græse Å midt i Slangerup skal omdannes til ynglebanke for ørreder. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Slangerup får en ny vuggestue, den kommer til at ligge centralt, og det bliver en vuggestue for ørreder.

På en 200 meter lang strækning af Græse Å ved Hauge Møllegård tæt på bycentrum vil lystfiskere og naturinteresserede lægge grus og sten, så de 200 meter bliver en attraktiv ynglebanke for ørreder.

Det fortæller en af initiativtagerne Rune Hylby i en pressemeddelelse.

Han forklarer, at projektet er kommet i stand i et samarbejde mellem Havelse Å Vandplejegruppe og Den sjællandske Grusbande.

Han repræsenterer selv Den sjællandske Grusbande, som er et samarbejde Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund indbyrdes.

Kommer by til gavn - Det er ikke mange steder i landet, hvor ørrederne gyder midt i en by, men det kommer de til i Slangerup. Det vil ikke blot komme ørrederne til gavn, det vil også give byen en helt speciel profil, mener han.

Projektet blev besluttet i vinters, da Kaj Larsen fra Havelse Å Vandplejegruppe og Rune Hylby fra Den sjællandske Grusbande tog på sight-seeing langs Græse Å.

Med på turen var Oliver Pihl fra Frederikssund Kommune - både for at tale om en mere langsigtet plan for vandløbet, men også for at kunne tage stilling til det konkrete projekt.

Den planlagte ørredvuggestue ved Hauge Møllegård er i dag både godkendt og i øvrigt finansieret af gruspuljen, som alle lystfiskere betaler til gennem fisketegnsmidlerne. Den etableres lørdag den 10. oktober.

Strækningen på 200 meter er på sit bredeste sted tæt på fem meter bred, og en del af åen er bevokset med rød hestehov, der ikke er godt for noget.

Grus og sten Skal ørrederne have lyst til at lægge æg her, skal der både udlægges gydegrus i et lag på 20-30 cm på en 40 til 50 meter lang strækning, og der skal der lægges godt 35 tons valnøddestore sten i vandløbet.

På den måde bliver strækningen til en 150-200 kvadratmeter stor gydebanke - og det vil være en ideel vuggestue for de ørreder, der forventes at blive klækket på banken det kommende foråret, når forældrene hen over vinteren har haft deres brudefærd i Græse Å.

Gydebanken skal også forsynes med store sten, som skal fungere som skjul for fisk og smådyr, og de skal lægges, så de danner skjul for både yngel og de gydemodne havørreder, der under gydningen opholder sig i vandløbet.

Man må godt hjælpe Vil man være med til at etablere gydebanken, er man mere end velkommen til at melde sig som frivillig og så møde op søndag den 11. oktober klokken 10.10 ved Hauge Møllevej i Slangerup. Så kan man få lov til at rive gydegrusset i åen til, så det ligger rigtigt, når de gydemodne ørreder i løbet af vinteren vandrer ned ad åen.

De håndboldstore sten skal også lægges til rette, så fiskene får størst mulig glæde af dem, Man skal møde op i støvler og fornuftigt tøj, og man opfordres til at tage haveredskaber med, rive og skovl gerne og også gerne en trillebør. Man melder sig til ved at skrive en sms til Rune Hylby på 25 36 42 80, eller ved at sende en mail til adressen: runehylby@gmail.com.