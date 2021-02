Frederikssund-hallen danner ramme om 170 skud af coronavaccination på torsdag, hvor det gælder borgere over 65 år, som modtager både hjemmehjælp og personlig pleje. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Ønske er hørt: Nu vaccineres der i sportshal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ønske er hørt: Nu vaccineres der i sportshal

Frederikssund - 16. februar 2021 kl. 19:01 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Før coronanedlukningen blev Frederikssund-Hallens dansesal brugt til blandt andet crossdance, bodyflow og yoga. Men på torsdag den 18. februar bliver salen omdannet til vaccinationssted i nogle få timer.

Region Hovedstaden og 20 kommuner åbner i denne uge pop-up vaccinationssteder til borgere over 65 år, der både får praktisk hjælp og personlig pleje. Borgerne i målgruppe 2 kan dermed blive vaccineret lokalt fremfor at skulle køre til et vaccinationscenter længere væk.

En udkørende enhed fra Region Hovedstadens Akutberedskab står for transport og opblanding af vacciner, mens praktiserende læger giver et skud Pfizer vaccine i armen, og kommunen vælger borgerne i målgruppen og kører dem til og fra.

De svageste stikkes - Det er de svageste og mindst mobile borgere, der har allermest brug for hjemmepleje, vi nu kan få vaccineret, fortæller Charlotte Bidsted, centerchef for Center for Sundhed og Forebyggelse i Frederikssund Kommune, der oplyser, at der er 170 vaccinedoser i alt, og at håbet er at nå så langt med gruppen, at stort set alle har fået første stik.

- Der er ikke nogen, der kan bestille tid. Vi ringer borgerne op, fastslår centerchefen, som nævner, at kommunens medarbejdere lige nu er i færd med at opdatere en liste over gruppen, der blev trukket i cpr-registret før nytår, fordi nogle er faldet fra i mellemtiden, kommet på sygehus, blevet vaccineret i andet regi eller kommet på plejecenter, så de har fået vaccinestik dér.

Hjælp fra frivillige Frederikssund Kommune har tidligere opfordret pårørende til at hjælpe de ældste med at blive vaccineret. Nogle ældre kan ikke få hjælp af pårørende. Men fordi køreturen er kortere til sportshallen, har nogle pårørende valgt at hjælpe til på torsdag alligevel, ligesom frivillige fra Ældre Sagen, det frivillige beredskabskorps og andre hjælpere giver en hånd med.

- Så vi sikrer, at alle bliver taget godt imod, når man nu ikke kommer med hver sin pårørende, og de får hjælp til at blive stillet op i køen, forklarer Charlotte Bidsted.

Det kan være et problem for kommunen at køre sårbare personer til vaccinationsklinikken i Hillerød, blandt andet fordi der skal være en vis afstand mellem passagerer i bussen, fortæller sundhedscenterchefen. Frederikssund Kommune stod for at transportere 17 borgere til Hillerød over to dage i sidste uge, hvor vaccinationscentret var reserveret til 93+ årige. For nogle blev det en seks timer lang tur, før de var hjemme igen, oplyser Charlotte Bidsted.

Tilbud til frontpersonale Sundhedscenterchefen regner med, at man snart bliver færdige med at vaccinere på plejehjemmene. Et mindre antal beboere blev først vaccineret den 31. januar, samme dag som hovedparten af beboerne blev vaccineret for anden gang. det skyldes, at nogle var syge, blandt andet af corona, eller slet ikke var flyttet ind på omsorgscenter ved første vaccinationsdag den 7. januar.

Desuden har Frederikssund Kommune i torsdags meldt 144 ansatte fra omsorgscentrene ind til Statens Serum Institut, så de kan blive inviteret til vaccination - AstraZeneca vaccinen, hvis de er under 65 år, fortæller Charlotte Bidsted. Desuden ser hun frem til, at det øvrige frontpersonale, der er helt tæt på borgerne, i døgnplejen, træningsenheden, de sociale institutioner og sundhedsplejerskerne kan blive vaccineret.

- De skal selv bestille tid til vaccination, og så hører vi ikke mere. Vi har som arbejdsgiver ikke krav på at få noget at vide om, hvem der bliver vaccineret, og hvem der ikke gør, siger hun.