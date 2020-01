Artiklen: Ølsmagning er kommet for at blive

Ølsmagning er kommet for at blive

- Det første kvarter blev der lukket 200 ind, så det var mange, og derefter kom de i en lind strøm, men der var ikke nogensinde overfyldt, siger Jesper Wittenburg fra arrangørgruppen. Han skønner, at der hele tiden var et sted mellem 400 og 500 mennesker, så selv om der var godt fyldt, var det stadig til at komme rundt.

Med over 20 bryggerier til at skænke smagsprøver ud og lidt over 700 gæster til at smage på dem blev fØLs 16. ølsmagning igen en succes.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her