Øldrikkende unge skabte uro ved Netto

Det fik en borger til at ringe til politiet klokken 20.29.

En patrulje blev sendt til stedet, hvor det ikke kunne konstateres, at nogle af førerne havde drukket for meget alkohol - til gengæld blev det til en god dialog med de unge mennesker, oplyser Nordsjællands Politi i et uddrag af døgnrapporten.