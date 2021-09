Se billedserie Mette Wittenburg byder på en mjød-velkomst i Frederikssund Ny Initiativråds bod på Torvet i Frederikssund ved lørdagens "Øl i Centrum - en anderledes byvandring". Foto: Kenn Thomsen

Øl og samvær under åben himmel

Frederikssund - 05. september 2021 kl. 20:41 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Sensommersolen skinnede nådigt og skabte de bedste betingelser for Frederikssund Ny Initiativråds »Øl i Centrum - en anderledes byvandring« lørdag. Her kunne man på »Øllets Dag« gå rundt i byens handelsgader og smage på - øl - af alle mulige slags.

Adgangsbilletten var et lille ølglas til 25 kroner, hvorefter man kunne gå rundt og få tanket smagsprøver for 10 kroner per glas på 11 stande, som butikker, der i forvejen sælger specialøl, eller lokale bryggere/bryggerier stod for.

- Vi har ikke gjort det endeligt op. Men det ser ud til, at vi har solgt 450 glas, måske lidt til, måske lidt fra. Det er vi både glade for og stolte over. Da vi startede sidste år, havde vi 300 deltagere. Dengang var der ingen konkurrence fra andre arrangementer. Der var kun dét. Så det er da flot med den stigning, siger Jesper Wittenburg, der sammen med Jesper Olsen, begge fra Frederikssund Ny Initiativråd, står bag »Øl i Centrum«, som de satser på at gentage i 2022.

- Vi gør det, så folk kan komme ud og være sammen, mens de smager på noget godt øl. Og det gør jo ikke noget, hvis det giver flere kunder i butikkerne og skaber mere liv i gaderne. Vi kunne se, at nogle af butikkerne holdt længere åbent, og det så ud til at være en god idé, at vi holdt en time længere åbent til klokken 16 i forhold til sidste år. Flere blev hængende i længere tid, indtil de begyndte at blive trætte og gik hjem, påpeger han, som regner med et lillebitte overskud af arrangementet.

Lokal bryggeripremiere Jesper Wittenburg, David Wittenburg, Jesper Olsen, Ole Rasmussen og Benny Knudsen benyttede dagen til en premiere med deres nye Kalvøens Bryggeri, der kunne byde på fire forskellige bryg: Kalvøens IPA, Kulhuse Stout, Fjordlandets Porse og Rød Kalvø.

- Opskriften på vores stout har fem års jubilæum. Den er blevet til i vores køkken i Kulhuse, fortalte Benny Knudsen, brygmester hos Kalvøens Bryggeri.

Foran blomster- og brugskunstbutikken »Gertrud« i gågaden var der sat borde og stole ud. Indehaver Rie Røndbjerg og hendes hjælpere skænkede Skands øl i glassene. Flagmester Carsten Pontoppidan fra Frederikssund Flaglaug under Frederikssund Ny Initiativråd havde været tidligt oppe og sammen med laugets øvrige frivillige sørget for at hejse Dannebrog i flagstængerne på festlig vis.

- Vi synes, det er hyggeligt med sådan et arrangement. Det giver en masse liv i gaderne, sagde han, der selv bor sammen med sin hustru i gaden.

Øl fejrer gratis bro Længere nede ad gågaden holdt en lille håndfuld håndbryggere til. Morten Figge Andersen og Morten Hjerrild Nielsen, der står bag hobbyprojektet MortenBryg, havde blandt andet medbragt »100 procent free!« - en belgisk wit hvedeøl med appelsin og krydderier samt en alkoholprocent på 4,8. Den er håndbryggernes jubilæumsbryg nummer 100 siden starten i 2017.

- Der er mange, der tror, at den hedder free, fordi den er uden alkohol. Men navnet skyldes, at den fejrer, at det fra 2022 er gratis at køre på Marys bro, forklarede Morten Figge Andersen, der bor i Frederikssund.

Med »Øl i centrum - an anderledes byvandring« har Frederikssund fået en ny tradition - byens andet ølarrangement. Hvert år i januar holder foreningen Frederikssund Ølsmagning (fØLs) ølsmagning i Frederikssundhallen, hvor det er bryggerierne, der kommer. Næste gang er den 29. januar 2022.