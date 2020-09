300 deltagere gik lørdag på "byvandring" med et ølglas i hånden til 15 stande rundt om i Frederikssund by i et arrangement, som Frederikssund Ny Initiativråd stod for. Foto: Kim Rasmussen

Øl-byvandring er kommet for at blive

Der var noget at gå tur efter med et ølglas hånden i lørdags, da Frederikssund Ny Initiativråd forsøgte sig med at arrangere ølsmagning på 15 stande under åben himmel rundt om i Frederikssund by. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er gået fantastisk, selv om vi også har måtte skuffe nogen. Der er ikke andet at sige, end at vi er her igen til næste år, den første lørdag i september, fortalte Jesper Wittenburg, formand for Frederikssund Ny Initiativråd, der har fået idéen fra et tilsvarende arrangement i Odense for et par år siden.