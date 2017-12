Sådan så det ud, da AP Pensions administrerende direktør Bo Normann Rasmussen (t.v.), underskrev aftalen, hvor pensionsselskabet køber retten til at bygge Vinge Centrum og den nye S-togsstation, mens en virkelig glad og stolt Frederikssund-borgmester John Schmidt Andersen (V) så til. I dag er glæden midlertidigt forstummet hos borgmesteren, fordi salget af byggeretter i Vinge ikke er gået som ventet. Det medfører et underskud på 163 millioner kroner i kommunekassen i 2017. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Økonomiudvalg orienteret om millionunderskud før valget

Frederikssund - 14. december 2017

Velvidende, at manglende salg af byggeretter i byen Vinge i Frederikssund Kommune med stor sandsynlighed ville medføre et stort millionunderskud i Frederikssund kommunes økonomi i indeværende år, gik medlemmerne af Økonomiudvalget (ØU) til valg den 21. november, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Dr.dk skriver, at den akutte pengemangel i Frederikssund Kommune er opstået, fordi man ikke som ventet har solgt en række byggeretter i den nye by, hvilket man ellers har budgetteret med i 2017.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) oplyser til Frederiksborg Amts Avis, at medlemmerne af ØU blev orienteret som sagen seks dage før kommunalvalget.

- Ole Jacobsen (kommunaldirektør i Frederikssund Kommune, red.) fortæller mig, at vi med stor sandsynlighed ikke når at få solgt byggeretterne, og at vi dermed kommer til at mangle pengene. Derefter indkalder vi Økonomiudvalget til møde om sagen, siger borgmesteren.

Hvorfor de syv medlemmer valgte at holde kortene til kroppen, hænger ifølge borgmesteren ikke sammen med det forestående valg, men derimod, at man fortsat håbede på at få solgt de nødvendige byggeretter.

- Vi bliver orienteret om, at man stadig forhandler, men at vi højst sandsynligt ikke får pengene hjem. Derfor melder vi ikke noget ud, for hvad er det så, vi siger til vores partnere?, siger John Schmidt Andersen.

Fredag den 8. december bliver Økonomiudvalget ifølge borgmestren endeligt orienteret om, at salget af byggeretterne ikke kommer i hus i 2017.

- Så er det en anden sag, når det er endegyldigt, og så skal vi agere på det, siger han, som erkender, at 163 millioner kroner er mange penge at skulle hente så kort før årsskiftet.

Om borgerne i kommunen i årene, der kommer, skal frygte for, at kernevelfærden vil lide for at kompensere for det svigtende salg i Vinge, kan borgmesteren ikke garantere, men onsdag formiddag var han optimistisk.

- Jeg er betrygget ved, at administrationen mener, at der er mange håndtag, vi kan skrue på. Vi har en del, vi kan realisere, men det er klart, at der skal sælges for mange penge. Vi har selvfølgelig også en række anlæg, som vi kan nå at stoppe. For eksempel Kulhuscykelstien, siger John Schmidt Andersen.