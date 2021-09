Økonomi: Hvor vover I

Frederikssund Byråd har vedtaget næste års budget, og det sætter et grønt aftryk. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Af Henrik Helmer Petersen

Onsdag aften stemte samtlige partier i Frederikssund Byråd ja til budgettet for Frederikssund Kommune i 2022.

Mere end to milliarder kroner blev fordelt på at servicere borgerne bedst muligt det kommende år. Omkring 150 millioner kroner blev sat af til nye tiltag i form af anlæg af cykelstier og veje og andre ting i 2022.

På byrådsmødet rejste borgmester og de syv partiers ordførere sig op og fortalte, hvorfor de har stemt for budgettet. Der var masser af lovord. Til budgettet, til samarbejdet politikerne indbyrdes, til administrationen og til Frederikssunds økonomi generelt.

Alle nævnte det gode i, at budgettet tilgodeser klimaet og biodiversiteten.

- Budgetaftalen adresserer blandt mange ting, at klimaudfordringerne på verdensplan er den største udfordring, Det grønne fokus kommer til udtryk ved, at budgettet afsætter flere midler til den bæredygtige omstilling, natur og biodiversitet samt klimaudfordringer, sagde borgmester John Schmidt Andersen (V).

Han takkede for gode forhandlinger, og han takkede alle byråder for at stå bag budgettet.

Han takkede også for de 77 høringssvar, der er kommet fra borgere og organisationer og andre.

- De har inspireret os hvert og et, sagde han.

Flere grønne ansatte I næste års budget er der på det grønne område blandt andet sat penge af til at ansætte fire ekstra medarbejdere til at hjælpe til med at gøre kommunens drift fossilfri. Der er også sat penge af til en medarbejder, der skal sikre mere biodiversitet.

Så fik alle ordførere ordet, og flere nævnte enhedslistens Pelle Andersen-Harild.

- De Konservative er glade for budgetaftalen. Vi er glade for, at alle partier står bag aftalen - herunder Enhedslisten og Pelle, der igen og igen under forhandlingerne har mindet os om at prioritere miljøet, miljøet og miljøet, sagde Niels Martin Viuff (K).

Maria Katharina Nielsen fra de Radikale supplerede:

- Jeg vil gerne sige tak til Pelle. For at du er med i aftalen. For det betyder noget at have dig i lokalet, når vi skal snakke natur, klima og biodiversitet. Jeg er glad for - på vores alles vegne, at du er med, sagde Maria Katarina Nielsen, der også påpegede, at Frederikssund Kommune er en blå-grøn kommune.

Det har vi understreget før, og det understreger vi igen med det her budget, fortsatte hun.

Ikke i mål Ole Frimann, SF, sagde det sådan:

- Når vi snakker om miljø, er vi selvfølgelig ikke i mål endnu. Men vi er heller ikke dér, hvor vi som kommune kan skrue markant op. Vi er dér, hvor vi hver især som mennesker kan gøre noget, sagde Ole Frimann.

Pelle Andersen-Harild sagde selv:

- Et byråd tænker sjældent mere end fire år frem. Det er et problem, for de store klima- og miljømæssige udfordringer ligger 20-30-40 år ud i fremtiden. Vores budget løser ikke tilnærmelsesvis de udfordringer, verden står over for.

Begrænsende muligheder - Problemet med et kommunalt budget er også, er rigtig meget er lovbestemt fra regeringens side. Som lokalpolitikere kan vi kun flytte rundt på småbeløb. Det flytter ikke en disse, så derfor kan jeg lige så godt stemme for budgettet som imod, smilte han og sagde:

- Alle økonomer taler om vækst som løsningen på verdens problemer, men vækst er noget negativt. Vi skal alle spænde livremmen ind, pointerede Pelle Andersen-Harild og spændte illustrativt sin livrem ind.

- Du er også nødt til at spænde den ind, sagde han og pegede på borgmester John Schmidt Andersen.

- Pelle Andersen-Harild sluttede sit indlæg med at citere den svenske miljøaktivist Greta Thunberg.

- "Alle taler om penge og økonomi: Hvor vover I".

Øget service Derudover handlede snakken om budgettet i sagens natur om penge og økonomi om mange andre ting end det grønne.

Om de øgede penge, der er sat af til bedre service. Blandt andet ansættelse af fire medarbejdere, der skal matche virksomheder og langtidsledige. Om ansættelse af mellemledere, der skal løfte døgnplejen, om større budget til ældreområdet og flere penge til de specialiserede områder.

Dertil om øget budget til dagtilbud og skole. Om et yderligere fokus på børnenes trivsel og faglige forudsætninger i indskolingen. Om byggeriet af et børnehus i Vinge

Socialdemokratisk brandtale - Løser dette års budgetaftale de helt store udfordringer, som vi har i Frederikssund Kommune, spurgte Tina Tving Stauning (S) i en brandtale:

- Får børnene flere pædagogisk uddannede voksne i børnehaven, så der bliver reelle minimumsnormeringer? Bliver folkeskolen styrket markant til børnenes bedste, eller bliver ventetiden markant mindre i forhold til at få den hjælp og pleje, som man behøver? Svaret er nej.

- Får vi markant forbedret naturbeskyttelse og naturpleje? Større biodiversitet? Får vi sat ordentligt skub på den grønne omstilling? Kommer der flere lange cykelstier mellem vores byer, eller kommer der nye boliger til voksne med handicap? Svaret er nej.

Jamen hvorfor går i socialdemokrater så med?

Det gav Tina Tving Stauning også svar på:

- Det gør vi, fordi selv små skridt i den rigtige retning er bedre end ingen skridt. Jeg har kaldt dette års budgetaftale en rød-grøn aftale med de blå og det har jeg, fordi det med årets budgetaftale er lykkedes at fastholde velfærden på de tre store områder; børnehusene, folkeskolen og ældreplejen og det er vi som socialdemokrater glade for.