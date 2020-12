Se billedserie Ærligt Café og Bageri startede med en kaffevogn for ægteparret 'Chelle' og Andreas Simonsen (th.) for to år siden. Siden er Joakim Rasmussen (tv.) kommet med på ejer-holdet, og torsdag åbnede Ærligt deres tredje café i Nordsjælland. Foto: Victor Viemose

Økologisk kaffebar åbner i lokaler på havnen

Mange Frederikssund-borgere havde torsdag formiddag trodset december-kulden i jagten på en croissant og en kop kaffe hos byens nye café, Ærligt.

Frederikssund - 03. december 2020 kl. 12:40 Af Victor Andersen Kontakt redaktionen

Fra en rullende kaffevogn for to år siden til i dag tre caféer i Slangerup, Birkerød og nu også Frederikssund. Det er gået stærkt for ægteparret Michelle "Chelle" og Andreas Simonsen, siden de valgte at forfølge iværksætterdrømmen. Men Ærligt, som er navnet på parrets økologiske kaffebarer og bagerier, har vokseværk, og det nu også kommet Frederikssund-borgerne til gode. Torsdag formiddag slog Ærligt dørene op til åbningsfest i de nye lokaler i Amsterdamhusene på Frederikssund Havn med gratis kager til de første 100 gæster.

Mange trodsede december-kulden og stillede sig i kø til et stykke bagværk og en kop kaffe. Både nye og gamle kunder. Bente Reinholdt er tidligere nabo til iværksætterparret bag Ærligt, og hun var torsdag kørt fra Ølstykke for at være med til åbningen. - Det har altid været Michelles drøm at åbne en café, bemærker Bente Reinholdt, der har været fast kunde i Slangerup. - De laver nogle rigtigt gode og specielle kager. Nu skal jeg have købt mig et medlemskort, siger Bente Reinholdt.

Bag hende står Inge Lund, som ikke kendte Ærligt i forvejen, men som er nabo til forretning og blev nysgerrig. - Jeg skal have et rugbrød og et flute til en julefrokost, jeg skal til. Hvis det viser sig at være godt, kunne jeg godt blive stamkunde her, siger hun. Siden dagene, hvor Ærligts kaffevogn rullede afsted på gader og stræder har ægteparret Chelle og Andreas fået selskab af Joakim Rasmussen i ejer-teamet. Han er selv fra Frederikssund, og han mener at den nye café passer godt ind i byen. - Det, vi hørte fra flere kunder i Slangerup, var, at de savnede en lignende café i Frederikssund, så det er noget, der har manglet her i Frederikssund. Med placeringen på havnen ligger vi godt og centralt, og så er det jo perfekt, at der er udsigt til vandet, siger Joakim Rasmussen.

Corona-pandemien har udfordret store dele af restaurationsbranchen, men for Ærligt er det kun gået én vej. Fremad. Situationen er efterhånden blevet en slags ny normal, bemærker Joakim Rasmussen. - Som café-ejere har vi skullet vænne os til de krav, som coronaen har medført, men nu er det efterhånden blevet en naturlig del af hverdagen, at alle bærer maske, siger han, og glæder sig over at Ærligt har vokseværk i en ellers speciel tid. - Vi føler os taget rigtigt godt imod af kunderne, siger Joakim Rasmussen. Ærligts vokseværk kommer ikke til at stoppe lige foreløbigt. Til næste år regner ejerne med at åbne mellem to og seks nye caféer i Nordsjælland, ligesom planen også er at udvide med et ismejeri til foråret 2021.