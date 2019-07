Rasmus Stoklund er Socialdemokratiets nye ordfører inden for udlændinge, integration og indfødsret.

Nyvalgt MF'er bliver ordfører for udlændingeområdet

Frederikssund - 03. juli 2019 kl. 10:55 Af Casper Suk Thorlacius

Det nyvalgte folketingsmedlem, Rasmus Stoklund (S), skal i fremtiden fremføre partiets holdninger udlændinge- og indfødsretområdet. Det står klart, efter han onsdag formiddag officielt blev tildelt ordførerskabet indenfor udlændinge, integration og indfødsret, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg fik beskeden af gruppeformanden (Flemming Møller Mortensen, red.) i går, tirsdag. Det er et spændende og stort område at lægge ud med som nyvalgt, men jeg tager det som en tillidserklæring, og jeg ser frem til at komme i gang med arbejdet, siger Rasmus Stoklund og tilføjer:

- Det er et vigtigt område, hvor det hele tiden handler om at finde en balance, og hvor meget lidt er sort/hvidt. Der er behov for at have detaljerne med for at finde ud af, hvad der er rigtigt i den givne situation. Man kan kun have en velfærdsmodel med åbne offentlige kasser og universel velfærd for alle, hvis man har en stram udlændingepolitik, som samtidig ikke er menneskefjendsk.

Under ordførerskabet hører også partiets holdning til, hvem der skal have dansk statsborgerskab.

- Det er også et stort område, som har stor betydning for folks liv, siger Rasmus Stoklund, som skal bruge den sidste halvanden uge, inden han går på sommerferie, på at forberede sig på sit nye hverv.

- Jeg skal have sat mig meget grundigt ind i lovgivning og regler på områderne. Det er meget kompliceret, og det kræver, at man tager det meget alvorligt, fordi det har så stor betydning for menneskers skæbne. Konkret har jeg et møde i dag (onsdag, red.) med Matthias (Matthias Tesfaye, udlændinge- og integrationsminister, red.), hvor vi tager første snak om, hvordan vi skal gribe det hele an. Jeg kender heldigvis Matthias i forvejen, og jeg ser frem til at arbejde tæt sammen med ham. Han er en erfaren herre, som både er dygtig og venlig, har nogle gode værdier og et godt politisk kompas, siger Rasmus Stoklund.