Nyt udvalg skal arbejde for sammenhængskraft

Frederikssund - 13. december 2017 kl. 07:35 Af Casper Suk Thorlacius

Bosætning, vækst og sammenhængskraft. Det er blot nogle af de emner, som det nye Ad Hoc-udvalg i Frederikssund Kommune skal arbejde for i den kommende byrådsperiode.

Men hvad udvalget mere konkret skal arbejde med, er endnu ikke besluttet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi skriver netop nu på et kommissorium for det nye udvalg, og det skal endeligt godkendes af byrådet i januar, siger Hans Andersen (V), som lige nu står til at blive formand for udvalget.

Der skal dog tages det forbehold, at udvalget først officielt skal nedsættes af det nye byråd, og det kan først ske, når kommissoriet er skrevet.

- Men der er lavet en aftale mellem partierne om, at udvalget skal nedsættes, og at Venstre skal have formandsposten, og internt i Venstre er vi enige om, at jeg skal være formand, siger Hans Andersen.

Udvalget får fem medlemmer, to fra Venstre, to fra Socialdemokratiet og ét fra Dansk Folkeparti.

Oplægget til udvalgets arbejde er ifølge Hans Andersen, at man skal arbejde mere for at samle kommunen på tværs af geografien.

