Der er konstateret endnu et tilfælde af coronasmitte på Nordvænget, der er en del af plejehjemmet Nordhøj i Skibby. Foto: Maj-Britt Holm

Nyt tilfælde af corona på plejehjem

Frederikssund - 25. maj 2020 kl. 14:41 Af Maj-Britt Holm

Endnu en beboer på Nordvænget i Skibby har fået konstateret Covid-19, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Beboeren blev testet positiv for coronavirus fredag den 22. maj, præcis en uge efter, at en anden beboer fra Nordvænget, der er en del af plejehjemmet Nordhøj, fik konstateret smitten, oplyser Helle Hagemann Olsen, direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune.

En medarbejder i afdelingen blev testet positiv i første uge af maj. Det udløste en test af alle beboere og medarbejdere, som sundhedsmyndighederne kræver for at forhindre yderligere smitte. Her blev der ifølge Helle Hagemann Olsen fundet en smittet beboer, som ikke udviste symptomer.

- Begge beboere er nu indlagt på Covid-afdelingen på Tolleruphøj i Frederikssund. Det er helt stille og roligt, og der er ingen grund til uro, siger direktøren.

Frederikssund Kommune har tidligere haft succes med at inddæmme coronasmitte på plejehjemmet Pedershave i Frederikssund.

Her blev otte beboere og otte medarbejdere konstateret positive i begyndelsen af april, og tre beboere og tre medarbejdere blev indlagt på hospitalet, mens de fem andre smittede beboere blev midlertidigt flyttet til kommunens Covid-afdeling på Tolleruphøj for at forhindre virus i at brede sig yderligere på Pedershave.

Desuden blev en beboer på Nordhøj i Skibby konstateret coronasmittet i april og blev ligeledes flyttet til den særlige Covid-afdeling på Tolleruphøj, indtil vedkommende var rask nok til at komme tilbage til sin egen bolig.