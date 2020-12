Du kan stadig nå det tirsdag den 21. december at blive podet for Covid 19 i Frederikssund Kommunes nye midlertidige testcenter i den tidligere tandlægeklinik på Odinsvej 4A nær Frederikssund Gymnasium. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nyt teststed gør en forskel: Vildt mange ekstra er podet

Frederikssund - 21. december 2020 kl. 20:45 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Borgere, medarbejdere og borgmester er glade for det nye midlertidige testcenter, hvor du kan blive testet for sidste gang tirsdag den 22. december - helt uden tidsbestilling.

- Det er fantastisk. Jeg var der søndag for at fortælle, at det var rigtig godt arbejde. Medarbejderne er uddannede til det. Og borgerne er glade for det. Jeg er rigtig glad for, at vi fik mulighed for at lave det testcenter.

Sådan siger Frederikssund Kommunes borgmester John Schmidt Andersen (V) om Frederikssund Kommunes nye midlertidige testcenter, som er indrettet i den tidligere tandlægeklinik nær Frederikssund Gymnasium på Odinsvej 4A i Frederikssund.

Der var kort kø, da borgmesteren og hans kone Anne kiggede forbi, så de lod sig også lige teste, så de er klar til juleaften med familien.

Så mange er blevet podet Foreløbig er over 3.000 borgere blevet podet i Frederikssund Kommunes midlertidige testcenter i den gamle tandlægeklinik på Odinsvej 4A nær Frederikssund Gymnasium:

Fredag den 18. december: 694.

Lørdag den 19. december: 720.

Søndag den 20. december: 987.

Mandag den 21. december 727 (klokken 15.45, hvor der var fem kvarters åbningstid tilbage).

Kilde: Frederikssund Kommune - Det tog os kun 17 minutter at stå i kø og blive testet, fortæller John Schmidt Andersen, som mener at kunne konstatere, at eneste udfordring for de ansatte er at få scannet det lille testkit, idet det kan drille.

God stemning På bare fire dage er over 3.000 borgere blevet podet af kommunens egne medarbejdere, som er uddannet til det, fordi de i forvejen tester ansatte på kommunens plejehjem hver 14. dag og beboerne for Covid-19.

Det glæder centerchef Charlotte Bidsted fra Center for Sundhed og Forebyggelse i Frederikssund Kommune, som har været med til at organisere det midlertidige testcenter, der er kommet op at stå på mindre end to døgn, efter at Region Hovedstaden spurgte kommunen, om den selv kunne stille med personale til at gennemføre test, hvis regionen leverede testkits. Det skyndte Frederikssund Kommune sig at sige ja tak til. Det har de ikke fortrudt.

- Jeg synes, det er rigtig flot. Der er en god stemning, hører vi på meldinger fra personalet. Borgerne har taget godt imod det. Alle er glade for det, at man kan blive testet her i stedet for at skulle til Hillerød, siger centerchefen, som oplyser, at Region Hovedstaden har leveret ekstra testkit til kommunen.

Region analyser prøver Regionen afhenter prøverne og sørger for, at de bliver analyseret, og at borgerne får svar indenfor 24-72 timer.

- Der har været enkelte fra fredag formiddag, hvor det har trukket ud, siger hun, der ikke kender årsagen.

Charlotte Bidsted har fået oplyst af sine kolleger, at den øgede testkapacitet betyder, at der er blevet Covid-testet mere end 2.000 ekstra borgere i Frederikssund Kommune i forhold til ugerne før.

- Der bliver generelt testet flere borgere i Danmark. Men vi tror, det har en betydning, at man kan blive test tættere på sit hjem, siger hun.

Nyt fast testcenter Midt i januar åbner Region Hovedstaden et mobilt testcenter, der fast holder åbent i Frederikssund to dage om ugen og to weekender per måned, så borgerne kan blive testet på hjemmebane.

Du kan stadig nå at blive podet for Covid-19 i det midlertidige testcenter på Odinsvej 4A i Frederikssund tirsdag den 21. december klokken 9-17, hvor det er allersidste dag. Det sker helt uden tidsbestilling. Man skal blot huske at møde op med sit gule sygesikringskort og mundbind.

5452 borgere i Frederikssund Kommune er blevet testet indenfor de seneste syv dage. Heraf er 161 blevet konstateret positiv med Covid 19, og det giver en positivprocent på 2,95. Kommunens samlede smittetal er nu på 871 personer.