Nyt testcenter kom lynhurtigt på plads

Frederikssund - 21. december 2020 kl. 10:50 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

På mindre end to døgn fik Frederikssund Kommunes egne medarbejdere et nyt midlertidigt testcenter, hvor borgerne kan blive podet for Covid-19 i fem dage, op at stå i en tidligere tandlægeklinik nær Frederikssund Gymnasium på Odinsvej 4A i Frederikssund.

Det fortæller centerchef Charlotte Bidsted fra Center for Sundhed og Forebyggelse i Frederikssund Kommune, som har organiseret testcentret, der åbnede fredag den 18. december.

- Det er sket på Region Hovedstadens foranledning. De kontaktede os onsdag morgen og spurgte, om vi, hvis vi havde personale til det, ville hjælpe med testopgaven. Det, syntes vi, var en rigtig god idé. Vi vil gerne stille testfaciliteter til rådighed for borgerne og sørge for, at de kan blive testede, især lige nu, hvor smitten stiger også i Frederikssund, og julen står for døren, siger Charlotte Bidsted.

Dobbelt så mange testes Det akutte testcenter har 650 test til rådighed om dagen, og ifølge chefen for sundhedsafdelingen er det lige så mange, som det antal borgere fra Frederikssund Kommune, der i de seneste uger er blevet testet per dag i alle de øvrige testcentre tilsammen.

- På den måde er det en fordobling af antallet, der bliver testede i Frederikssund Kommune. Vi er rigtig glade for, at vi har kompetancen »inhouse«, og vi er simpelthen så glade for, at vores podere tager fat i opgaven, forklarer Charlotte Bidsted, der glæder sig over, at der er testtider til over 3.000 borgere på de fem dage.

Til at hjælpe med råd og vejledning af de fremmødte borgere på teststedet er ansatte fra kultur- og fritidsafdelingen, der ellers er hjemsendt under nedlukningen. De såkaldte podere er 20 medarbejdere, der er uddannet til formålet, og som er rutineret i at teste beboere og ansatte i døgnplejen og omsorgscentrene. Personalet testes nemlig systematisk hver 14. dag for at forebygge smitte blandt de mest sårbare borgere.

- Det er en opgave, der sætter alle arbejdspladser under pres, fordi det er en ekstraopgave. Men vi har alligevel prioriteret opgaven, og vi håber, det er godt givet ud, siger hun.

Desuden var medarbejdere fra Halsnæs Kommune til stede for at blive pålært i at teste, så de selv kan gå i gang derhjemme.

Vi løfter i flok Frederikssund Kommunes hygiejnesygeplejerske Anita Schlippe Rasmussen er begejstret for, at det har kunne lade sig gøre at finde lokalet, få det gjort rent, sætte skilte op, hentet værnemidler, computere, scannere og podematerialer på så kort tid, så det hele stod klart fredag morgen.

- Vi er ret glade for at kunne løfte denne opgave så problemfrit, og at alle er så engagerede. Vi løfter virkelig i flok, påpeger hun, som også er stolt af, at Frederikssund Kommune ikke har haft udbrud her i efteråret pånær en hjemmeboende borger, der blev smittet af sin familie for en måneds tid siden.

- Det er fordi medarbejderne er så dygtige til at overholde de generelle infektionshygiejniske forholdsregler, som lever op til de nationale krav. Vi har ikke haft smitte blandt beboere siden i foråret, hvor det lykkedes at lukke det ned hver gang. Det er medarbejderne, der skal have rosen. De går med masker og visirer. Det er så hårdt at arbejde med - kæmpe ros til dem, lyder det fra Anita Schlippe Rasmussen.

Det midlertidige testcenter i den tidligere tandlægeklinik på Campus Frederikssund, Odinsvej 4A, Frederikssund, har været åbent fredag, lørdag og søndag. Der er også åbent mandag den 21. december og tirsdag den 22. december, der er sidste dag, i tidsrummet klokken 9-17 begge dage.