Handelsskolen U/Nord i Frederikssund tilbyder nu eux-unge uden praktikplads muligheden for et skolepraktikforløb fra 1.juli. Foto: Lars Skov

Nyt skolepraktikforløb for unge

Mens masser af studenter og handelsskoleelever nu kan tage fat på sommerferien, fortsætter andre unge på skolebænken. Den 1. juli opretter handelsskolen U/Nord i Frederikssund som noget nyt et forløb i skolepraktik for unge, der endnu ikke har fundet en praktikplads.

Normalt må områdets unge tage til Lyngby for at få skolepraktikken. Men på grund af coronaen er der ekstra mange unge, som stadig ikke har fundet en plads på dette tidspunkt af året.

- Der er ikke så mange praktikpladser lige nu, så vi har valgt at åbne et skolepraktikforløb for at hjælpe de unge, som gerne vil i gang med en uddannelse. De slipper for at tage til Lyngby. Det kan være en lidt lang vej, måske især om morgenen, siger Jacob Egholm Skovsgaard, uddannelseschef på U/Nord i Frederikssund.