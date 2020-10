Nyt skattecenter i Frederikssund er åbnet coronasikkert

Rammerne, inventaret, det fysiske miljø og kontorerne på Kilde Allé er på plads, og de første medarbejdere har allerede en tid arbejdet med at styrke indsatsen mod sort økonomi og social dumping. Og i dag er der officiel åbning af skattecentreret. Men som følge af coronaen og restriktionerne fra regeringen har Skattestyrelsen valgt at åbne den 125-medarbejder store nye arbejdsplads i Frederikssund virtuelt. I cyberspace.

- Skattemedarbejderne bliver del af nogle stærke faglige miljøer med fokus på kompliceret skattekriminalitet. Og de skal være med til at styrke kontrollen på virksomhedsområdet og sikre, at udenlandske virksomheder og arbejdstagere betaler den korrekte skat og afgift, når de har aktiviteter i Danmark, fortæller Johnny Schaadt Hansen.

- I centeret i Frederikssund skal der arbejdes på højtryk med at skabe en mere effektiv, moderne og digital skattekontrol. Det er en del af regeringens overordnede plan om at styrke skattekontrollen markant i de kommende år. Det er en stor og vigtig opgave, som jeg er glad for, at Frederikssund nu skal være med til at løfte.