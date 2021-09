Nyt samarbejde om skåne- og fleksjobksjob til unge STU-elever

- Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune pr. 1. oktober i år indgår i et samarbejde med KLAPjob, der er en del af Landsorganisationen LEV, for at sikre, at flere Frederikssund borgere med f.eks. autisme, ADHD, spasticitet, epilepsi, muskelsvind, sindslidelse og/eller erhvervet hjerneskade kommer ind i eller tilbage til det fællesskab, som en arbejdsplads kan give. Vi har store forhåbninger til samarbejdet, lyder i en pressemeddelelse fra Ole Søbæk (C) og Susanne Bettina Jørgensen (S), der er hhv. formand for Vækstudvalget og formand for Social- og Sundhedsudvalget, hvor sagen har været behandlet på møderne i september.