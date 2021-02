Se billedserie Barndomsvennerne Niklas Olsen og Frederik Senf står bag spisestedet Hjaltes, som åbner ved Buresø om kort tid. Foto: Birgitte Masson

Send til din ven. X Artiklen: Nyt pit-stop ved Buresø: Hjaltes slår dørene op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt pit-stop ved Buresø: Hjaltes slår dørene op

Spisestedet Hjaltes åbner ved Buresø. Bag står barndomsvennerne Frederik og Niklas, som, siden de var små, har realiseret fælles projekter

Frederikssund - 03. februar 2021 kl. 15:23 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

De to barndomsvenner Niklas Olsen og Frederik Senf er godt på vej til at realisere en gammel drøm, der går helt tilbage til tiden i folkeskolen. I uge 6 åbner de spisestedet Hjaltes på Skovvej 1 i Buresø.

Her vil de mange forbipasserende kunne gøre et pit-stop og mulighed for at få lidt godt til ganen.

"Der kommer rigtig mange forbi herude," fortæller Niklas Olsen, 27 år og fortsætter:

"Mange kører mountainbike i området, går ture, løber eller vinterbader. Vi var her den 1. og 3. januar, hvor vi delte gratis kaffe ud. Jeg tror, vi endte op på 500 kopper kaffe til folk, der kom forbi."

Makkerparret Niklas og Frederik kender hinanden særdeles godt. De har ikke bare gået i folkeskolen sammen, de har også fulgtes ad gennem gymnasiet. Niklas spoler tiden endnu længere tilbage:

"Navnet på cafeen kommer sig af, at Frederiks forældre boede på Hjaltesvej i Stenløse. Det var primært der, vi legede som børn. Vi planlagde fester, bagte kager og havde masser af forskellige projekter kørende. Blandt andet fik vi et hjørne i haven, som vi selv fik lov til at anlægge."

Niklas fortæller videre, at de ønskede et navn til cafeen, som skulle være hyggeligt og hjemligt. Navnet Olsen var blandt andet oppe at vende, men det blev droppet.

"Det blev lidt for dansk smørrebrøds-agtigt," siger Niklas og smiler.

Smørrebrød bliver der nemlig ikke skyggen af hos Hjaltes.

"Vi vil have et simpelt udvalg, men med vægt på god kvalitet. Konceptet er bygget op over tapas med ost og pølser, sandwich og eksempelvis en tomatsalat med burrata, og naturligvis kaffe og kage, uddyber Niklas, mens han trækker hen foran huset for at vise den nyanlagte træterrasse.

Herfra er der en førsteklasses udsigt over Buresø.

Folk stopper op Selvom frosten hænger i træerne, og et hvidt lag sne dækker jorden, så er det ikke svært at forestille sig, hvordan terrassen vil tage sig ud på en sommerdag. Ikke mindst ved tanken om en let ret på tallerkenen og noget koldt i glasset.

Niklas og Frederik har lavet en aftale med Amager Bryghus om, at de skal levere øl til Hjaltes. Og hver onsdag laver de pulled pork sandwich som take-away, ligesom folk i området kan bestille morgenbrød til afhentning i weekenden.

Et kærestepar i ens skitøj kommer gående hånd i hånd.

"Vi glæder os," siger de spontant og smiler, mens de går forbi i rask tempo.

Niklas smiler tilbage.

"Folk kommenterer det virkelig. På en hverdag, hvis vi står herude, stopper der snildt 10 mennesker op for at snakke."

Frederik har overladt pr-delen til Niklas. Imens vi snakker, kan man høre, hvordan han arbejder indenfor. Alt skal være klart til, at inventaret kan ankomme om få dage.

"Vi har knoklet. Alt er revet ned og bygget op igen. Frederik er mega handy. Han styrer den proces, og om lidt tager jeg over. Jeg er uddannet kok, og vil primært være den som er her. Frederik er selvstændig, og har sit andet firma at passe," fortæller Niklas og tilføjer:

"Vi glæder os, selvom det er lidt skræmmende at åbne op i disse tider."

Lockdown eller ej, man kan sige, at Frederik og Niklas har valgt at ride med på den bølge, som er opstået i kølvandet på Corona, nemlig tendensen med at folk søger ud i naturen.

"Hver weekend er der proppet med biler. Jeg håber, at folk får øjnene op for, at vi ligger her. Og når der ikke længere er restriktioner, så er vi her også, og kan tilbyde andet end take away og coffee to go, for eksempel lidt mad og et glas vin på terrassen."