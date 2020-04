Christina Wejlemann har fredag afløst folketingsmedlem Martin Geertsen (V) i bestyrelsen for Fjordforbindelsen Frederikssund. Foto: Vejdirektoratet

Nyt navn i fjordforbindelsens bestyrelse

Frederikssund - 03. april 2020 kl. 15:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har godkendt, at Christina Wejlemann på et virksomhedsmøde fredag den 3. april indtræder i bestyrelsen for Fjordforbindelsen Frederikssund, hvor hun afløser folketingsmedlem Martin Geertsen (V).

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Christina Wejlemann er director of conference hos Søhuset Konferencecenter, og har mange års erfaring fra hotel- og konferencebranchen, hvor hun blandt andet tidligere har været director of sales & projects i DGI-byen/Øksnehallen samt hotelchef for Helenekilde Badehotel & Tisvilde Strandhotel.

- Med Christina Wejlemann får vi en person i bestyrelsen, som har stor indsigt i at skabe værdi for kunderne, implementere strategier og sikre en høj kvalitet. Det er kompetencer, som vi ser frem til at kunne drage nytte af, siger Leif Tullberg, bestyrelsesformand i Fjordforbindelsen Frederikssund, i pressemeddelelsen.

Christina Wejlemann bor i Hornsherred, og har i mange år selv været blandt de mange trafikanter der pendler til og fra København, nu Søhuset Konferencecenter i Hørsholm.

- Jeg har et indgående kendskab til udfordringerne med den gamle bro og de uendeligt mange timer, jeg spildte i bilen ved at sidde i kø på begge sider for at komme over broen, forklarer Christina Wejlemann i pressemeddelelsen, hvor hun oplyser, at den nye Kronprinsesse Marys Bro har en fundamental positiv værdi for hende i en travl hverdag, som er »blevet endnu mere effektiv nu, hvor jeg slipper for at holde i kø dagligt«, udtaler hun ifølge pressemeddelelsen, hvor hun giver udtryk for, at hun glæder sig meget til bestyrelsesarbejdet og til at udbrede kendskab og værdien af Fjordforbindelsen Frederikssund.

Medlemmerne af bestyrelsen i Fjordforbindelsen Frederikssund udpeges af transportministeren på et virksomhedsmøde, svarende til en generalforsamling, som bestemt i Anlægsloven for Fjordforbindelsen Frederikssund.

Der sidder fem personer i bestyrelsen for Fjordforbindelsen Frederikssund. Ud over formanden Leif Tullberg, Venslev, er Frederikssund Kommunes borgmester John Schmidt Andersen (V) og fungerende viceborgmester Tina Tving Stauning (S) med i bestyrelsen, som også tæller næstformand Helle Mørk Friis, der er økonomichef og bestyrelsesformand for Centerbyg Odense A/S, bestyrelsesmedlem i XL-BYG A.M.B.A og medlem af direktionen i SC, Aarhus A/S, JUH Holding III ApS og HUPO ApS samt med i Nordeas Erhvervsråd i Odense. De fire bestyrelsesmedlemmer får nu følgeskab af Christina Wejlemann.