Nyt, lokalt samlingspunkt ved Buresø: Café søsætter flere projekter

Baby-café, strikkeklub, vin- og ølsmagninger. Hjaltes ved Buresø har, på under et år, bevæget sig hen i retning mod, hvad man kan kalde et byens hus på landet

Frederikssund - 05. oktober 2021 kl. 08:05 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Forestil dig en café, hvor du kan møde lokale og alle andre, hvor man kan være sammen på nye måder. Det være sig i strikkeklub, til vin- og ølsmagning, baby-café, pil-selv-rejer-arrangement på terrassen om sommeren, eller om vinteren til julefrokost, gløgg eller varm cacao ved pejsen. Hvor man kan man møde sin nabo, feste med sine venner eller tage sin kæreste eller ven med til et spil backgammon. Sådan et sted er Hjaltes.

"Vi overtog lokalerne 1. januar, og åbnede 12. februar," fortæller Niklas Olsen, der med 'vi' refererer til kompagnonen Frederik Senf.

"Vi havde en ret special opstart, hvor vi langede mad og drikke ud af vinduet, og med kun to kunder i butikken ad gangen. Men så lige pludselig åbnede Mette Frederiksen helt op, og så fik vi travlt."

Og travlt, det har der været lige siden. For sideløbende med at Niklas og Frederik har skullet føle sig frem til, hvad de kunne tilberede i køkkenet, hvornår de skulle holde åbent, og hvornår var gæsterne der, så har sommeren også budt på familieforøgelse for begges vedkommende.

"Det har været en vild sommer, for da det primært er mig som står her, har jeg haft rigtig mange kasketter på. Det var jo vores første sommer, og selvom vi vidste, at der ville være sort af mennesker, når vejret var godt, så har det alligevel været svært at forudse, hvor mange mennesker der ville komme forbi. Vejret herude er en kæmpe faktor. Og omvendt kan vi have regnvejrsdage, hvor der er helt fyldt op indenfor."

Solskin eller regnvejr, sikkert er det, at gæsterne ifølge Niklas i stor stil giver udtryk for, at en café har været savnet ved Buresø. Og det i en sådan grad, at indehaverne af Hjaltes vælter sig i initiativer fra begejstrede gæster fra lokalområdet. Det vidner Hjaltes eventkalender på Facebook allerede om.

Snart er der besøg af en tidligere Bagedyst deltager, som vil lave kager og blanke muffins, man så selv kan pynte. Et gå-fællesskab er på vej, og det er et netværk for kvinder med fokus på karrieredelen også. Og så er der øl- og vinsmagning på programmet.

"Både Frederik og jeg er vokset op i Ølstykke. Men vi ligger jo lige i smørhullet, har vi fundet ud af, så vi har skullet lære, at have fokus hele vejen rundt. Med vores beliggenhed rammer vi hurtigt gæster fra både Furesø, Hillerød, Frederikssund og Egedal," fortæller Niklas.

'Hvornår lukker I for sæsonen?'. Det spørgsmål får Niklas tit, af folk som ikke har besøgt Hjaltes før. Men faktum er, at Hjaltes holder åbent året rundt. Og hvor der i sommer var rejer, hvidvin og rosé på terrassen, så er der snart brændeovn og varm kakao indenfor.

"Lige om lidt går vi ind i december måned, så kommer vi til at holde julefrokoster, og servere gløgg og æbleskiver," siger Niklas og tilføjer;

"Vi finpudser stadig tingene. Heldigvis er vi nu kommet så godt i gang, at det er blevet muligt at ansætte nogle søde unge mennesker fra lokalområdet. Det er fedt, at de kan være her, fremfor hvis de skulle køre langt for at passe et fritidsjob."

Hjaltes holder åbent onsdag og torsdag klokken 11.30-18.30. Fredag klokken 11.30-20.30. Lørdag klokken 10-20.30 og søndag 10.00-18.30. Læs mere på Facebook: Hjaltes.