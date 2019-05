På billedet ses den lokale arbejdsgruppe på projektet. Fra venstre Jacob Larsen, Tage Nielson, Kjeld Andersen, Erling Isaksen, Lennart Andersen. Buller Adolfsen var desværre på ferie, da billedet blev taget. Foto: Privat

Nyt initiativ skal få mænd op fra sofaen og ud på cyklen

Frederikssund - 06. maj 2019 kl. 18:22 Af Ea Schausen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klubben Kreds 57 Ferslev-Skibby starter i denne uge et nyt initiativ, »Mandfolk på Mountainbikes«, i samarbejde med Dansk Cykle Unions projekt »Bevæg dig for livet - Cykling«, som i disse år arbejder intenst for at styrke klubberne med henblik på at få flere danskere op på cyklen og ud i naturen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Initiativet henvender sig især til mænd, der måske ikke lige får bevæget sig nok. En målgruppe som formand for Kreds 57, Kjeld Andersen fortæller, tilsyneladende virker til at have manglet netop et sådan initiativ.

- Jeg tror, der sidder en stor gruppe mennesker, der faktisk gerne vil bevæge sig og godt ved, at de måske fylder lidt meget i landskabet, og ved, at lidt motion nok ville gøre godt for blodtrykket. Men de kommer ikke af sted, for de føler ikke rigtig, der er noget sted, de hører til. Nede i fitness-centeret ligner mændene jo nogle, der er taget direkte ud af en Arnold Schwarzenegger-film, og man har heller ikke lyst til at melde sig ind i en gruppe, hvor alle er i god form og man sakker bagud, siger formanden og uddyber:

- Her er vi et hold, hvor man kan spejle sig i hinanden, og ingen føler sig udenfor. Det er et hold for dem, der starter helt fra scratch, og det er okay, at man er nødt til at tage en pause efter 50 meter, det handler bare om at komme i gang. Vi skal jo starte et sted, og det er sådan, det er for alle på holdet.

Projektet blev til, da Dansk Cykle Union ringede til Kreds 57, der straks sagde ja til at være med. Siden har det vist sig at have vakt stor interesse, fortæller formanden.

- Vi har oprettet et Facebook-ruppe, hvor der allerede er 35 medlemmer nu. Vi er jo en forholdsvis lille idrætsforening, så det synes vi jo, er ret mange, men unionen har sagt vi kan forvente op mod 100 til introdagen på torsdag, fortæller han og uddyber, at han selv bliver glad, bare der dukker 20-25 op. Og at dagen bliver hyggelig.

- Vi skal cykle, men vi skal også hygge. Og ingen peger af, at vi lige drikker en øl og rister en pølse efter cykelturen, lyder det fra formanden, der selv hører til gruppen af folk, de ringen erfaring har med at cykle på mountainbike:

- Jeg har da en cykelhjelm, og den er alt det udstyr,der er brug for. Og så er jeg god ved grillen, og det er jo også vigtigt, siger han og griner.

Den første tur er torsdag den 9. maj klokken 18.30 med afgang fra klubhuset på Mejerivej 5 i Ferslev. Her vil der blive cyklet en kort og rolig tur, hvorefter der vil være tid til snak om initiativet og der vil blive tændt op for grillen. Kjeld Andersen fortæller, at arbejdsgruppen bag iniviativet netop ønsker at inddrage alle, der ønsker at være med, hvorfor man endnu ikke har lagt en fast plan for holdet.

- Det er jo igen det her med, at vi skal være sammen om det. Vi skal være sammen om at komme i gang med at dyrke motion. Og vi skal være sammen om at planlægge det, lyder det.

Vil man vide mere om initiativet, kan man læse om det på Facebook-siden »Kreds 57 Mandfolk« eller kontakte enten Erling Isaksen, tlf. 20669858 eller erlingisaksen.ei@gmail.com eller Buller Adolfsen, tlf. 61682969 eller bullerad@gmail.com