Nyt i Kirkegade: Galleri i stedet for grønthandel

Kunstnerparret Elin Hjort og Michael Vind har åbnet Galleri Form og Kulør i Frederikssunds Kirkegade. Her udstiller de egne værker, og repræsenterer desuden pottemager Henrik Schmidt

13. juni 2021 Af Birgitte Masson

Lidt tilbagetrukket fra gågaden i Frederikssund er et lille galleri skudt op. Det ligger kilet ind mellem pizzariaet og en åben gård. Her, nærmere bestemt i Kirkegade 2 C er grønthandleren rykket ud, for i stedet at give plads til ægteparret Elin Hjort og Michael Vind, der er flyttet ind med deres farverige oliemalerier og fine brugskunst. Men i Galleri Form og Kulør udstiller de ikke bare deres egne værker, de repræsenterer også pottemager Henrik Schmidt.

"Det skyldes Corona," svarer Michael Vind på spørgsmålet til, hvad der får to pensionerede skolelærere fra Birkerød til at åbne galleri i Frederikssund.

"Vi har altid arbejdet med billedkunst og design, vi har vores værksteder hjemme i vores hus. Men så kom Corona. Og hvor vi tidligere kunne udstille mange af vores ting, mine malerier på udstillinger som Den Cencurerede under Hillerød Kunstdage og Michaels stentøj på eksempelvis Rørvig Marked, så kunne vi jo pludselig ikke komme ud med vores kunst," siger Elin Hjort og tilføjer med bekymret mine;

"Der var vi pludselig meget isoleret hjemme i vores værksted."

Elin og Michael tænkte lidt over situationen, og kom frem til, at når de nu ikke kunne bruge penge på at rejse, så kunne de jo springe ud som galleri-ejere.

"Hvorfor lejer vi ikke en tom butik, så prøver vi det af.," sagde vi," fortæller Elin Hjort, der havde savnet folks respons på sine oliemalerier.

Parret besluttede sig for at lede efter lokaler i hele Nordsjælland, og ved et tilfælde faldt de en dag over annoncen med det lille lokale i Kirkegade, Frederikssund.

Den 1. maj overtog de det, men der så ifølge ægteparret ikke ud som i dag, hvor de lyse farver dominerer overalt indenfor.

"Vi har knoklet, for at få det til at fremstå lyst og venligt. Heldigvis er her et godt lysindfald fra de store vinduer ud mod gaden, de fungerer godt som udstillingsvinduer. Vi har været ude for, at folk er gået forbi, mens her var lukket, og så er de kommet tilbage, for at købe det de kunne lide i vinduet," fortæller Elin Hjort. Hun bliver suppleret af sin mand:

"Vi er så glade for, at vi faldt over denne her butik, Den ligger i et miljø, hvor man kan se og fornemme, at livet er blevet levet, der er noget historisk over det her område. Og så har vi allerede et godt forhold til pizzamanden og hans familie og til dem i cafeen (hos Vivis, red.) overfor."

Galleri Form og Kulør har åbent torsdag kl. 12-16, fredag kl. 13-19, lørdag kl. 10-14.